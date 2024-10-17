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Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle tanınan ve birçok dizi ve filmde rol alan Vural Çelik'in 51 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

RASİM ÖZCAN: "ÇEŞİTLİ SAĞLIK SORUNLARI VARDI"

Çelik'in menajeri Rasim Özcan, "Henüz kaybettik, ölüm haberi doğru ama nedenini kesin olarak bilemiyorum. Kendisi hastanedeydi. Şeker, kalp rahatsızlığı ve tansiyon gibi sorunları vardı" şeklinde konuştu.

VURAL ÇELİK KİMDİR?

Vural Çelik (d. 1972, Ankara), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. 1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi.

Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı.

Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.Avrupa Yakası dizisinde Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterini canlandırdı. En son Bayrampaşa:Ben Fazla Kalmayacağım adlı sinema filminde başrol oynamıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Canını Sevdiğim İstanbul- 2009-Ziyan Zebiloğlu

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) Erdem

Organize İşler (2005) Kumarhane Müdürü

Avrupa Yakası (2004-2008) Kubilay Peynircioğlu

Güneş Yanıkları (2000) Ferhat

Herşey Çok Güzel Olacak (1998) Bardaki Genç

Bir Demet Tiyatro (1997) Gazeteci Çocuk