“Bağlantı Hatası” filmini izleyene 1 milyon TL ödül

Gençler arasında giderek artan akran zorbalığı sorununa dikkat çekmek amacıyla hazırlanan film izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Gökçen Usta’nın yaptığı filmin başrollerini Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin ve Utku Coşkun paylaşıyor.

Film, festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda seyirciyle buluştu.

Gösterim sonrası film ekibi, yapım süreci ve filmin mesajı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ALTIN PORTAKAL’DA “BAĞLANTI HATASI”NA YOĞUN İLGİ

Bu yıl 62’ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Festivalin özel gösterimleri arasında yer alan, yönetmenliğini Gökçen Usta’nın yaptığı “Bağlantı Hatası” filmi, hem akran zorbalığına dikkat çeken teması hem de 1 milyon TL’lik ödül kampanyasıyla öne çıktı.

SEYİRCİNİN İLGİSİ UMUDU TAZELEDİ

Yönetmen Gökçen Usta, festivalin 1964 yılından bu yana büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü vurgulayarak, gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

“Son zamanlarda sinema seyircisi azaldı diyoruz ama bu festival ilgi açısından bizi çok mutlu etti. Salonlar doluydu. Filmimizi izlemeye gelen herkese teşekkür ederim.”

“İYİ FİLMLER YAPILDIĞINDA SEYİRCİ SALONLARA DÖNÜYOR”

Yapımcı Ömer Faruk Sorak, festivaldeki yoğun katılımın Türk sinemasına olan umudu yeniden yeşerttiğini söyledi:

“Sinemadan umudunu kesen arkadaşlarıma artık diyebilirim ki umudunuzu kesmeyin. İyi filmler yapıldığında onları izlemeye aç bir seyirci var. Antalya Film Festivali bunu açıkça gösterdi.”

Sorak, “Bağlantı Hatası” filminin sadece çocuklar arasındaki akran zorbalığını değil, kuşak farkından doğan ebeveyn-çocuk iletişimsizliğini de ele aldığını belirtti.

“Ülke gerçekliği o kadar hızlı değişiyor ki, bugün yaptığımız iş anne babalar ve çocuklar için adeta bir ayna görevi görüyor.” dedi.

1 MİLYON TL ÖDÜL:”SİNEMAYA DÖNÜŞ İÇİN TEŞVİK”

Yönetmen Ömer Faruk Sorak, filmi izleyip sinema salonunda akran zorbalığına karşı yaratıcı bir paylaşım yapan bir izleyiciye 1 milyon TL ödül verileceğini yineledi. Bu ödülün amacının, Türk sinemasına ilgiyi artırmak ve gençlere destek olmak olduğunu vurguladı:

“Pandemi sonrası Türk filmlerine olan ilgi azaldı. Bu ödül fikri, öğrencilere burs niteliğinde bir destek olarak tasarlandı. Sinemaya küsen seyirciyi yeniden salonlara çekmek için bu tür etkinlikler çok önemli.”

“ZORBALIK TEMALI YENİ PROJELER YOLDA”

Sorak, “Bağlantı Hatası”nın devamı niteliğinde yeni bir filmin hazırlık aşamasında olduğunu da açıkladı:

“Bu kez daha sert, gençlerin kendi dünyasını merkeze alan bir film planlıyoruz. Özellikle son dönemde gündeme gelen Ahmet Minguzzi davası gibi olaylar, bu konunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Aynı ekiple farkındalığı artıracak yeni bir projeye hazırlanıyoruz.”