Dünyada eşine az rastlanır bir sergi Konya'da oluşturuldu. Anadolu Selçuklu Devleti'nin hanedan türbesinden çıkarılan naaş kalıntılarının DNA ve anatomi analizi yapılarak 12'si sultan, 17 hanedan üyesinin yüz ve beden görünümü ortaya çıkarıldı.
Bakan Ersoy, Selçuklu Hanedan sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da Dar-ül Mülk Sergi Sarayı'ndaki Anadolu Selçuklu sultanlarının görünüşünü yansıtan heykellerle oluşturulan "Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi"ni ziyaret etti.
8 yıllık bir çalışmanın ürünü
Sergideki eserler hakkında yetkililerden bilgi alan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 yıllık bir çalışmayla Alaaddin Camii avlusundaki hanedan türbesinden çıkarılan kemiklerin tasnifi ve detaylı analizlerinin yapıldığını belirtti.
Hanedan üyeleri yüzde 95 oranında kopyalandı
Bu çalışmalar sırasında öncelikli olarak kemiklerin tasnif edildiğini, biyolojik testleriyle DNA kodlarının alındığını anlatan Ersoy,
Bu DNA kodlarıyla uzun süren çalışmalar sayesinde önce geçmişte elde ettiğimiz resimleri de kullanarak tahmini boyutları çıkarıldı. Yüz yapıları, kemik yapıları ve vücut yapıları analiz edildi. Sonunda da bu sergide sergilenecek halde birebire yakın kopyaları yüzde 95 oranında bir gerçeklikle bu müze alanı oluşturuldu.
diye konuştu.
Sergi 2 yıl boyunca ziyarete açık olacak
Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği alanda "Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi"nin iki yıl sergileneceğini ifade etti.
Bakan Ersoy: "Dünyada eşine az rastlanan bir çalışma"
Uzun süren bu çalışmada birçok akademisyenin görev aldığını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:
Dünyada eşine az rastlanan bir çalışma. Yüzde 95 başarıyla sonuçlanıyor olması, Selçuklu hanedanlarından 12'sinin birebire çok yakın kopyalarının burada sergileniyor olması çok çok önemli ve anlamlı. Sadece hanedanlar değil onlarla birlikte bazı hanedan üyeleri de var burada. Yine hanedanlığa ait iki kadının birebir kopyası var. O anı tam anlatmak için hanedanla birlikte bir vezir ve iki korumanın da sergilendiği bir müze. Burada 27 kişiyle ilgili çalışma yapıldı. 27 kişiye ait kemikler bulundu. Sonuç olarak uzun süren çalışmaların karşılığını aldık.
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