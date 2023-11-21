Bakan Ersoy Konya'da: Selçuklu Hanedan Sergisi'nin dünyada eşine az rastlanır Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaret ettiği Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi'ni takdir ederek, "Dünyada eşine az rastlanan bir çalışma" dedi.

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AA & Ensonhaber

Dünyada eşine az rastlanır bir sergi Konya'da oluşturuldu. Anadolu Selçuklu Devleti'nin hanedan türbesinden çıkarılan naaş kalıntılarının DNA ve anatomi analizi yapılarak 12'si sultan, 17 hanedan üyesinin yüz ve beden görünümü ortaya çıkarıldı.

Bakan Ersoy, Selçuklu Hanedan sergisini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da Dar-ül Mülk Sergi Sarayı'ndaki Anadolu Selçuklu sultanlarının görünüşünü yansıtan heykellerle oluşturulan "Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi"ni ziyaret etti.

8 yıllık bir çalışmanın ürünü

Sergideki eserler hakkında yetkililerden bilgi alan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 yıllık bir çalışmayla Alaaddin Camii avlusundaki hanedan türbesinden çıkarılan kemiklerin tasnifi ve detaylı analizlerinin yapıldığını belirtti.

Hanedan üyeleri yüzde 95 oranında kopyalandı

Bu çalışmalar sırasında öncelikli olarak kemiklerin tasnif edildiğini, biyolojik testleriyle DNA kodlarının alındığını anlatan Ersoy,

Bu DNA kodlarıyla uzun süren çalışmalar sayesinde önce geçmişte elde ettiğimiz resimleri de kullanarak tahmini boyutları çıkarıldı. Yüz yapıları, kemik yapıları ve vücut yapıları analiz edildi. Sonunda da bu sergide sergilenecek halde birebire yakın kopyaları yüzde 95 oranında bir gerçeklikle bu müze alanı oluşturuldu.

diye konuştu.

Sergi 2 yıl boyunca ziyarete açık olacak

Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği alanda "Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi"nin iki yıl sergileneceğini ifade etti.

Bakan Ersoy: "Dünyada eşine az rastlanan bir çalışma"

Uzun süren bu çalışmada birçok akademisyenin görev aldığını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti: