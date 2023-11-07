Bakan Ersoy: Türkiye dünyada en çok, en etkili kazı yapan ülke konumunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de geçen yıl rekor sayıda kazı yapıldığını belirterek, 2023’te 650 noktanın geçildiğini, yıl sonunda ise 700 noktanın geçilmiş olacağını belirtti.

AA & Ensonhaber

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2 milyar liralık yatırımla Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi'nde yaptırılan atık su arıtma tesisi inşaatında incelemede bulundu.

Ersoy, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın Türkiye'nin dışa açılan en önemli kapılarından biri olduğunu söyledi.

Antalya'nın önemli sayıda turist ağırladığını belirten Ersoy, 2023 yılında da kente rekor sayıda turist girişinin olacağını ifade etti. Antalya Havalimanı'nın büyütülmesiyle turist sayısının daha da artacağını öngördüklerini kaydeden Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'yı hassasiyetle takip ettiğini bildirdi.

"Türkiye artık dünyada en çok, en etkili ve yoğun şekilde kazı yapan ülke"

Kazı çalışmalarının hızla devam ettiğini anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

Türkiye'de 2022'de 730 noktada kazı çalışması yapıldı. Bu dünya rekorudur. Bu yıl da 650 noktayı geçtik. Yıl sonunda 700 noktayı geçmiş olacağız. Türkiye artık dünyada en çok, en etkili ve yoğun şekilde kazı yapan ülke konumuna geldi. Bu bizi sevindiriyor. Bunları da hızlı bir şekilde turizme çevirerek başta esnaf olmak üzere sektör temsilcilerinin yatırımlarının daha hızlı geri dönmesini sağlayacağız. Hem kültürü koruyacağız, ihya edeceğiz hem de turizme çevirerek bölgenin kalkınmasını sağlayacağız.

"Atık su arıtma tesisini martta açmayı planlıyoruz"

Antalyalı bir bakan olarak kenti sık sık ziyaret ettiğini anlatan Ersoy,

Altyapı çalışmalarına da önem veriyoruz. Kemer Çamyuva'daki atık su arıtma tesisini martta açmayı planlıyoruz. Yaklaşık günlük 45 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi yapıyoruz. Makine parkı 60 bin metreküpe göre yapılıyor. Hızla ilerliyoruz. Gelecek 50 yıl boyunca Kemer bölgesinin büyüme planları da dahil arıtma altyapısı ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı.

diye konuştu.

Bölgeye yaklaşık 10,2 kilometre kanalizasyon sistemi döşendiği bilgisini veren Ersoy, 3,5 kilometre de deşarj hattı yapıldığını kaydetti.

Bunun 800 metresinin derin deşarj olarak deniz içerisinden yürütüldüğünü aktaran Ersoy, "İlçenin arıtmaları 80'li yıllarda yapılmış ve artık ihtiyaca cevap vermiyordu, kapasitesi yetmiyordu." ifadesini kullandı.

"Kazı bütçelerini yüksek oranda arttırdık"

Arıtma tesisi öncesinde Olimpos ve Phaselis ören yerlerinde incelemelerde bulunduklarını dile getiren Ersoy, ilk 5 yıllık dönemde kazı alanlarını 12 aylık sürece yayma kararı aldıklarını hatırlattı.

Bu kararla ilgili altyapı çalışmaları ve kuruluşların hepsinin tamamlandığını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gerekli altyapıyı kurduğumuz için bu dönem çok hızlı ilerliyoruz. Geçen seneden itibaren kazı bütçelerini yüksek oranda arttırdık. Antalya'da 19 noktada kazı yerimiz var. Bu 19 noktaya 2023'te hem kazı hem de yeniden ihya, restorasyon adı altında 400 milyonluk bir kaynak kullanıldı. Önümüzdeki sezon bu rakamı minimum 600 milyon olarak belirledik. Hocalarımız projelerini sonuçlandırıp gönderdikçe bu rakamı daha da yükseltiyoruz.

"31 yabancı kazı başkanlığını 12 aylık kazı dönemine geçireceğiz"

Bakan Ersoy, Türkiye'de 144 Türk kazı başkanlığı, 31 de yabancı kazı başkanlığının bulunduğuna dikkati çekti.

Geçen dönem Türk kazı başkanlıklarının tamamını 12 aylık kazı dönemine geçirdiklerini anımsatan Ersoy,

Yeni dönemde de 31 yabancı kazı başkanlığını 12 aylık kazı dönemine geçireceğiz. Aralarından önemli olan 18'ine yıl sonuna kadar koordinatör Türk hoca atıyoruz. Hocaları atarken de ekipman, ekip ve finansman desteği ile aktarıyoruz. İlk çalışmayı Efes'te yapmıştık. Oraya 1 milyarlık bütçeyle başlangıç yaptık. Denizli'de Hierapolis'te de ikinci bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmalar ilk önce Patara'da ardından da Side'de yapılmıştı. Side'de çok hızlı sonuç aldık.

değerlendirmesinde bulundu.

Kazı çalışmalarının meyvelerini aldıklarına işaret eden Ersoy, ören yerlerindeki ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 48 arttığı bilgisini verdi.

"Cevherlerimizi ön plana çıkartacağız"

"Turizmi 12 aya yaymak, düşük sezonu yüksek haline getirmek istiyorsak, nitelikli turist hedefliyorsak bu değerlerimizi, cevherlerimizi ön plana çıkartacağız" diyen Ersoy, yaptıkları çalışmalarla hem kültürü koruma altına aldıklarını hem de bu durumu turizme çevirerek ciddi gelir elde ettiklerini vurguladı.