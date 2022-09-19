Sinop’ta sürdürülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında Helenistik döneme ait mimari ortaya çıktı.

Balatlar kazısında Helenistik dönem mimarisi bulundu Sinop’ta sürdürülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında Helenistik döneme ait mimari ortaya çıktı. Geç Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen mimari ortasındaki mozaikte ‘kanatlı Eros figürü’ bulundu.

İHA'da yer alan habere göre; Balatlar kazısında Helenistik dönem mimarisi bulundu - Tıkla İzle Sinop kent merkezindeki 2 bini aşkın tarihe sahip olduğu vurgulanan Balatlar Yapı Topluluğu'nda kazı çalışmalarında bilim dünyası için öneme sahip yeni buluntular ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yeni motifler ortaya çıktı

Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'nun başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında beklenmedik bir yapı ortaya çıktı. Geç Helenistik döneme ait konut mimarisine ulaşılan kazıda rastlanan mozaik üzerinde kanatlı Eros figürü ve dalga motifleri bulundu.

Sergilenecek

Geç Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen mimarinin milattan önce 1. Yüzyıl veya milattan sonra 1. yüzyıla ait olabileceğini söyleyen Köroğlu, "Sinop bu anlamda zengin bir şehir, başka alanlarda da müzenin yaptığı kurtarma kazılarında da Helenistik mozaikler çıkıyor, bu da onlardan birisi. Biz çok güzel koruyup onarıp sergileyeceğiz. Zaten büyük bir alan, arkeolojik park burası. Bizim için müjde gibi oldu, diğer alanlarda görmediğimiz şekilde sergilemeye de açacağız" şeklinde konuştu.