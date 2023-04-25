Balkan Film Günleri Beyoğlu'nda başlıyor Her yıl düzenlenene ve bu yıl da sinemaseverleri ağırlayan Balkan Film Günleri, yarın Beyoğlu'nda başlıyor. Etkinlik dört gün sürecek.

ensonhaber.com

Türkiye'deki sinema sektörü çalışanları ve Balkan coğrafyasının yönetmen ve yapımcılarını bir araya getirecek olan Balkan Film Günleri, Beyoğlu’nda başlıyor. 26-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte paneller, atölye çalışmaları ve Balkan sinemasının dokuz unutulmaz filmi sanatseverlerle buluşacak.

Film gösterimleri, Masterclass ve Atölye Artizan Sanat'ta,. Paneller ise Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Balkan Film Günleri kapsamında, Karadağlı yönetmen Nikola Vukčević'in bir Masterclass'ı ve Yunanistanlı yönetmen Maria Lafi'nin "Fikirden Sinemaya" başlıklı atölyesi, gençler için düzenlenecek.

İki panelin de yer aldığı Balkan Film Günleri'nde, "Balkanlarda Film Yapım Tecrübesi ve Ortak Yapımlar" başlıklı panelde Bulgar yapımcı Ivan Tonev, Makedon akademisyen ve festivalci Sali Sallini ve Boşnak oyuncu Alma Terziç, Balkan coğrafyasında film yapım süreçleri hakkında konuşacak.

Balkan sinemasına bakış

Ayrıca, "Geçmişten Günümüze Balkan Sineması" başlıklı panelde, Prof. Dr. Savaş Arslan ve Balkan Sineması kitabının yazarı Prof. Dr. Dina Iordanova gibi akademisyenlerin yanı sıra yönetmen Maria Lafi, Balkan sinemasının geçmişten günümüze değişen konumunu ele alacak.