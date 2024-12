Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında kültür-sanat alanında yapılan kapsamlı reformların ve yenilikçi projelerin meyvelerinin alınmaya başlandığını belirterek, bazı açıklamada bulundu.

Batuhan Mumcu, 2024 yılının, sanatın her alanında büyük bir hareketliliğin yaşandığı ve sanatın halkla daha fazla buluştuğu bir yıl olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"YERLİ VE MİLLİ PROJELERE DESTEK VERDİK"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, yazılı açıklamasında ise sahne sanatlarında hem klasik hem çağdaş eserlere yer veren zengin bir repertuvar oluşturulduğunu belirterek, yerli ve milli projelere verdikleri destekle halkın kendisinden bir şeyler bulabileceği eserlerin sahnelendiğini ve sanatı Türkiye'nin dört bir yanına taşıdıklarını ifade ederek, bilgilendirmesini şöyle sürdürdü:

KONSERLER VERİLDİ

FESTİVALLER DÜZENLENDİ

DÜNYANIN SAYILI İSİMLERİ KONUK OLDU

Aralarında Londra Filarmoni Orkestrası, Akademie Für Alte Musik Berlin, Wigmore Solistleri, Wishbone Ash, Academy of Saint Martin in the Fields, Concertgebouw Oda Orkestrası, Cameristi Della Scala, Concerto Köln, Sinfonia Rotterdam, Samida, Münih Filarmoni Solistleri, Accademia Bizantina, Orange Blossom, Orquesta Romantica Milonquera, The Orchestra of The Age of Enlightenment, Franz Liszt Chamber Orchestra, Le Trio Joubran, Budapeşte Festival Orkestrası gibi dünyaca ünlü orkestra ve grupların yanı sıra; Simon Ghraichy, Avishai Cohen, Chris Botti, Michel Camilo, Mojca Erdmann, Allan Haris, Bireli Lagrene, Salvador Sobral, Cecilia Krull, Milosh Karadalic, Riff Cohen, Eivor, Francesca Tandoi, Turan Manafzade, Nigel Kennedy, Alim QasimovFargana Qasimov, Emel Matlouthi, Lena Chamamyan, Omar Faruk Tekbilek, gibi dünyada parmak ile gösterilen isimleri konuk ettik.