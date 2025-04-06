Şırnak'ta 5 asırlık 'Adarok' festivali

DHA

Her yıl mart ayında düzenlenen geleneksel 'Adarok' etkinliği, bu sene ramazan ayı nedeniyle farklı bir tarihte gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, Cudi Dağı ile Bestler Dereler arasındaki Besta bölgesinde buluşarak yaklaşık 500 yıldır süregelen bu geleneği yaşatmaya devam etti.

YAŞLILAR GEÇMİŞİ YAD ETTİ, GENÇLER HALAYLA COŞTU

Etkinlikte büyük tencerelerde yemekler pişirildi, yüzlerce metre uzunluğunda yer sofraları kuruldu ve katılımcılar hep birlikte bu sofralarda bir araya geldi. Yaşlılar geçmişi hatırlayarak sohbet ederken, gençler yöresel oyunlarla eğlenceli zaman geçirdi. Etkinlik, havadan çekilen görüntülerle de ölümsüzleştirildi.

"ATALARIMIZIN GELENEĞİNİ YAŞATIYORUZ"

Balveren beldesinin 23 yıldır imamı olan Mehmet Nuri Atak, etkinliğe katılımın ve geleneklerin önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı: