İHA

Abdülhamit Özçelikel, sanat yolculuğuna Kurşunlu Camii'nde ney üfleyerek başladı, ancak bir süre sonra Hüsn-i Hat sanatıyla tanışarak bu alanda kendini geliştirmeye karar verdi.

10 yılı aşkın süredir bu sanatı icra eden Özçelikel, “Herkes bir meşru dairede bir şeyle meşgul olmalı” diyerek, Hüsn-i Hat'ın hem bedenen hem de ruhen kendisine iyi geldiğini ifade ediyor. Sanatın insanı içine çektiğini ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını belirten Özçelikel, bu süreçte zaman ve mekân kavramlarının neredeyse kaybolduğunu dile getiriyor. Osmangazi ve Anadolu Üniversitelerinde dersler veren Özçelikel, gençlerin, özellikle kadınların, Hüsn-i Hat sanatına olan ilgisinin beklenenden çok daha fazla olduğunu vurguluyor. Her yıl artan bu ilginin, sanatın daha da yayılmasına katkı sağlayacağına inandığını belirtiyor.

NEY ÜFLEMEKTEN HÜSN-Ü HAT SANATINA

Sanatına nasıl başladığını anlatan Özçelikel, şunları söyledi:

Sanat ilgim aslında ney üflemekle başladı. Kurşunlu Camii'nde Halil Karaca hocamla tanıştım ve Hüsn-i Hat ile tanışmam on yılı geçti. Emekli olduktan sonra burayı açtım ve bu sanata devam ediyorum. Herkes bir şeyle meşgul olmalı ve bu hem ruhen hem bedenen bana çok iyi geldi. Hüsn-i Hat tabiatıyla seni kendine çekiyor, vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Bu sanata her dalan, zaman ve mekân kavramlarının silindiğini hisseder.

MÜREKKEBİ YÜZLERCE YIL DAYANIYOR

Hüsn-i Hat sanatının malzemeleri hakkında da konuşan Özçelikel, kullanılan kâğıt, kalem ve mürekkebin özel malzemeler olduğunu belirtiyor:

Kalem bambu kamışından yapılır, mürekkep ise is mürekkebidir ve yüzlerce yıl dayanır. Özbek kâğıdı, iki bin yıl dayanan bir kâğıttır ve dut ağacının kabuğundan yapılır. Bizim kâğıtlarımız asitsiz kâğıtlardır, çünkü yazdıklarımızın uzun süre kalmasını, insanların onlardan istifade etmesini istiyoruz.

Ayrıca yazıların istif aşamasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunduğunu vurguluyor.

"GENÇLERİN MERAKI ARTIYOR"

Gençlerin Hüsn-i Hat sanatına gösterdiği ilgi hakkında ise Özçelikel, şu ifadeleri kullandı:

Osmangazi ve Anadolu Üniversitelerinde dersler veriyorum. Beklentimin çok üzerinde bir ilgi var. Özellikle kadın öğrencilerin derse olan ilgisi oldukça fazla. Her yıl ilgi artarak devam ediyor ve bu sanat giderek daha da büyüyecek gibi görünüyor. Gençler ‘Ben çok merak ediyorum, bunu öğrenmek istiyorum’ diyerek bizimle iletişime geçiyor.

"İSTİF, HÜSN-Ü HATTA EŞİKTİR"

Hüsn-i Hat sanatındaki önemli aşamalardan biri olan istif süreci hakkında da konuşan Özçelikel, bu aşamanın sanatta ilerlemenin anahtarı olduğunu belirtiyor: