Batuhan Mumcu'dan Dünya Tiyatro Günü mesajı

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Mumcu, bu defa Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı.

Sosyal medya hesabından Dünya Tiyatro Günü'ne özel paylaşım yapan Mumcu, şu ifadelere yer verdi;

"Sahne arkası emekçilerimizin ve tiyatroseverlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum"

Sahne sanatları içinde yaşamın en net yansıması olan, perdelerin ardındaki büyülü dünya ile insanın ruhunu besleyen, düşüncelerini zenginleştiren ve duygularını derinleştiren tiyatro, sanatla anlam bulan hayatlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle; tiyatroya emek veren tüm sanatçılarımızın, tiyatronun görünmeyen kahramanları olan tüm sahne arkası emekçilerimizin ve tiyatroseverlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum.