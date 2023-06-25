Bosna Hersek'teki 513. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede'nin anısına, Bosna Hersek'te 513'üncüsü düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Prusac kasabasında kılınan öğle namazıyla sona erdi.

AA & Ensonhaber

Prusac'taki 285 atlının geçişi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserine binlerce kişi katıldı.

Binlerce kişi birlikte namaz kıldı

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan öğle namazıyla şenlikler tamamlandı.

Boşnakça "Sarajevo Grade Moj" ve "Sehidski Rastanak" eserlerini seslendiren Mehteran Birliği'ne tören alanındaki Boşnaklar eşlik etti.

Bosna Hersek'te 513. Ayvaz Dede Şenlikleri - FOTO GALERİ



"Ana vatanımızı yok edemeyecekler"

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, çok önemli gördükleri geleneğe sahip çıktıklarını söyledi.

Vatanlarını sahiplenmenin aynı zamanda kimliklerine de sahip çıkmak olduğunu ifade eden Adilovic,

Son zamanlarda vatanımızı bölmek ve halkımızı ayırmak için çabaların arttığını görmekteyiz. Bosna Hersek'in düşmanları istediklerini farklı yollarla elde etmeye çalışıyorlar. Bu çabaları giderek daha açık ve daha tehlikeli hale geliyor. Ana vatanımızı yok etmelerine, bizi kovmalarına ve yok oluşa sürüklemelerine izin vermeyeceğiz.

dedi.

Adilovic, birlik olmaları gerektiğini ve gelecek adına birlikte çalışmalarının önemli olduğunu kaydetti.

Birçok Türk yetkili de katıldı

Programa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Türkiye ve Bosna Hersek'in farklı bölgelerinden gelen çok sayıda kişi katıldı.

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Ayvaz Dede kimdir?

Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre beş asırdan daha uzun süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağda 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet eden Ayvaz Dede'nin, gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkının Müslüman olduğu belirtiliyor.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'den itibaren yasaklanan şenlik, 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı.