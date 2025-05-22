Buika ile Kibariye İstanbul'da müzik ziyafeti sunacak

AA

BKM organizasyonuyla konser verecek ikili, 26 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda aynı sahneyi paylaşacak. İki sanatçı, konserde solo performanslarının yanı sıra düet de yapacak.

İlk olarak 27 Şubat'ta İstanbul'da beraber konser veren ikili, BKM organizasyonuyla gerçekleştirilecek turne kapsamında bugün İzmir'de, yarın da Antalya'da sahne alacak.

BUİKA

İkinci albümü, Mi Niña Lola Latin Grammy Ödülleri'nde 2008 yılında aday olan Buika, Niña de Fuego La Noche Mas Larga albümleri ile Latin Grammy ödüllerine aday olurken El Ultimo Trago albümü ile 2010 Latin Grammy Ödüllerinde En İyi Geleneksel Tropik Albüm ödülünün sahibi oldu. Sanatçı ayrıca 2010 yılında npr tarafından 50 harika sesten biri olarak seçildi.