Büyük izleyici kitlesine ulaşan Atatürk filmi ABD'de gösterildi ABD'nin Los Angeles şehrinde Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde Atatürk filminin gösterimi yapıldı. Film büyük beğeni kazandı.

AA

ABD'de Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde Atatürk filmi gösterildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle düzenlenen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum'un yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz katıldı.

Los Angeles'ta bulunan Sony Stüdyoları'nda düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve askeri dehasını anlatan "Atatürk" filmi gösterildi.

Türk Sineması'nın küresel sahnesi

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, kültürel alışverişe, sanatsal iş birliğine ve Türk sinemasının küresel sahnedeki önemine vurgu yaparak film gösteriminin sadece Türk kültürünün kutlaması olduğu değerlendirmesini yaptı.

Konuklar ise Disney Plus platformunda filmin yayınlanmasının önüne geçen lobi faaliyetlerini eleştirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)