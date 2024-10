Cameron Diaz uzun bir aranın ardından sinemaya geri dönüyor

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü film aktristi Cameron Diaz, 10 sene sonra sinemaya dönmeye karar verdi. En son Annie adlı yapımda rol alan ve bir daha ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu, orucunu bozdu ve tekrar ekranlarda olacağını ilan etti. Oyuncunun aldığı bu karar, sinema dünyasında ani karar olarak yorumlandı. Öte yandan oyuncunun sinemaya geri dönmesi sevenlerini mutlu etti.

"Kimsenin fikri ve teklifi, gerçekten sahip olmak istediğim hayatı kurma kararımı değiştiremezdi" diyen Diaz, 10 sene ayrılıktan sonra Jamie Foxx ile birlikte rol alacağı Back in Action filmiyle önümüzdeki sene sevenleriyle buluşacak.

CAMERON DIAZ

30 Ağustos 1972 Kaliforniya doğumlu gerçek adı Cameron Michelle Diaz olan Cameron Diaz, 16 yaşındayken bir partide tanıştığı fotoğrafçı sayesinde Elite Model Ajansı ile anlaşma sağladı.

Modellikteki başarısıyla tüm dünyaya ün salan Cameron Diaz, büyük şirketlerin reklam filmlerinde rol alarak oyunculuk hayatına girmiş oldu.

Sinema kariyerine 1994 yılında The Mask filmiyle başlayan Cameron Diaz, hemen ardından The Last Supper’da rol aldı.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilmesini sağlayan yapım ise Head Above Water filmi oldu. İyi projelerde yer alan Cameron Diaz, artık üst sıralarda bir sinema oyuncusu olarak sektörde yer edindi.

BÜYÜK BAŞARI...

Martin Scosese'nin yönettiği Gangs of New York"da, Jenny Everdeane rolünde, The Sweetest Thing'de ise Christina Walters rolünde izleyici karşısına çıkan Cameron Diaz, Charlies Angels serisinde ise beklentileri fazlaca karşıladı. Shrek filmi serisinde Prenses Fiona seslendirmesini yaptı. Film Amerika'da 6 haftada 300 milyon dolar gelirin üzerine çıkarak, gişede büyük bir başarıya imza attı.