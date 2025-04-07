Troya efsanesi adını bu kez yarı maratonla duyuracak

AA

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen, Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Troya Müzesi tarafından desteklenen Troya Yarı Maratonu 20 Nisan'da gerçekleştirilecek.

İsim sponsorluğunu Saucony, ana sponsorluğunu ise SPX'in üstlendiği maraton, Kordon Boyu'nda bulunan Troya Atı önünden başlayacak. Sporcular belirlenen koşu parkurunu tamamlayıp yarışı yine aynı noktada tamamlayacak.

Türkiye'nin en ikonik yarışlarından biri olmaya aday olan maratonda koşucular şehrin tüm güzellikleri ve Tarihi Gelibolu Yarımadası manzarası eşliğinde koşma imkanı da bulacak.

21K Yarı Maraton, 10K, 6K Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu olmak üzere 4 parkurdan oluşacak Troya Yarı Maratonu, Çanakkale'nin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını spor ve eğlence ile keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlere de ev sahipliği yapacak.

MÜSTESNA COĞRAFYA

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale'nin çok müstesna bir coğrafya olduğunu söyledi. Bu anlamda kentte önemli bir etkinliğin gerçekleştirileceğini belirten Erkek, Troya Yarı Maratonu'nun kent tanıtımına da önemli bir katkı sunacağını kaydetti.

Erkek şöyle konuştu;

"YARI MARATONU ÖNEMSİYORUM"