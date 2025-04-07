Bayramda Sümela Manastırı'na ziyaretçi akını

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Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, ziyaretçilerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan manastır, restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının ardından hem yenilenen yüzü hem de kapalı olan odaların bir bölümünün açılmasıyla kültür ve doğa tutkunlarının Trabzon rehberinde ilk sırada yer alıyor.

İlk olarak Altındere Vadisi'ne gelen ziyaretçiler, burada kendilerini bekleyen minibüslere binerek manastıra ulaşacakları güzergahta yolculuk yapıyor.

Bahara özgü renklerin hakim olduğu ormanlarla çevrili patika yolu da yürüyerek geride bırakan ziyaretçiler, ardından manastırı geziyor.

Ziyaretçiler aynı zamanda güzergahtaki "Aya Varvara Kilisesi"ni de görme imkanı buluyor.

Misafirlerine doğa gezisi ve foto safari gibi farklı alternatifler de sunan manastır, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 13 bin 826 ziyaretçiyi ağırladı.

Sümela Manastırı, bayram tatilinde ziyaretçilerine doyumsuz ilkbahar manzarası sundu.

"YOĞUN İLGİ VAR"

Altındere Vadisi'ndeki işletmecilerden Murat Yıldırım, sezon başlamamasına rağmen Sümela Manastırı'na yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Yıldırım, turizm sezonunun da aynı şekilde geçmesini beklediklerini belirterek şöyle konuştu;

"Ziyaretçilerimizin Sümela'nın dış görünüşü, doğal yapısı, manzarası ve tabiatı çok hoşlarına gidiyor. Böyle manzaralı bir yer yok. Cami Boğazı Yaylası, Çakırgöl ve yukarıda daha güzel yaylalarımız var. Herkesin buraları görmesini isteriz" diye konuştu.

Yaklaşık 13 yıldır tur rehberliği yapan Oğuzhan Emre Kandemir de Ürgüp, Göreme ve Kayseri'den gelenlere Karadeniz'in güzelliklerini göstermeye çalıştığını ifade etti.

Kandemir, ziyaretçilerin Sümela Manastırı'nı çok beğendiklerini belirterek,

"YENİ DÜZENLEMELR YAPILDI"