Çanakkale Abide Kupası sergilenmek üzere 70 yıl sonra Çanakkale’ye geliyor Çanakkale Abide Kupası, 24 Mart’tan itibaren Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde sergilenecek.

İHA

Çanakkale Abide Kupası sergilenmek üzere yıllar sonra Çanakkale’ye geliyor. Şehitler Abidesi'nin yapımına destek olmak amacıyla 1953 Yılında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Vefaspor'un katılımıyla için özel turnuva düzenlenmişti. Turnuva sonunda Fenerbahçe kulübünün kazandığı, Şehitler Abidesi Kupası yıllardır Fenerbahçe Müzesi'nde sergileniyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın Fenerbahçe Spor Kulübü ile yaptığı görüşmeler sonunda kupanın Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde sergilenmek üzere Çanakkale’ye geleceği bildirildi.

24 Mart'ta ziyarete açılıyor

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in de katılımıyla sergilenemeye başlanacak olan kupa 24 Mart’tan itibaren Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde görücüye çıkacak.