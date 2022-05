CI Bloom ön gösterimle kapılarını sanatseverlere açtı

Türkiye'deki 23 çağdaş sanat galerisini buluşturan Contemporary Istanbul (CI) Bloom, ön izleme günleri başladı.

aliç'in kıyısında Tersane İstanbul'da kurulan fuarda, çağdaş Türk sanat galerilerinin sergilerinin yanı sıra Digital Horizons: The New State of Art NFT Sergisi yer alıyor. CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, yaptığı açıklamada, CI Bloom'un Türkiye'de sanat piyasasına enerji vermeye devam etmeyi amaçladığını vurgulayarak, "Burada gördüğümüz ilgi de Türkiye'deki çağdaş sanatın geliştiğinin somut bir göstergesi oluyor" dedi. Galerilerden aldığı geri dönüşlerde satışların gayet iyi olduğunu söyleyen Güreli, "Önümüzdeki zamanlarda CI Bloom'un İstanbul dışına çıkması gerektiğini de düşünüyorum. Buradaki ilgi bize cesaret veriyor. Bundan sonra senede 1 kez de iç pazarı büyüten ve destekleyen bir fuar yapmayı planlıyoruz" diye konuştu. Güreli, 301 sanatçının 644 eserinin yer aldığı fuara, 12 Mayıs'tan sonra Karaköy İskelesi'nden hareketle ücretsiz tekne seferleri düzenleneceğini sözlerine ekledi.

3 günlük ziyaret

CI Bloom, 12-15 Mayıs'ta tüm sanatseverlerin beğenisine açık olacak.