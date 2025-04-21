Çingene Kızı yılın ilk 3 ayında 112 bin kişiyi ağırladı

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki müzede, Çingene Kızı, Mars Heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de sahip olan müzede turizm sezonunun başlamasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Misafirlerini tarih yolculuğuna çıkaran müze, bölge turuna çıkan turistlerin ilk rotalarından birisi olarak dikkati çekiyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, turizm sezonunun bölgede hızlı başladığını, müzenin kentin turizmine büyük katkı sağladığını belirtti.

Çomak şöyle konuştu;

"MÜZE TARİHİMİZDE NE BÜYÜK RAKAMDIR"

"2024 yılında 470 bin rakamlarına ulaşmıştık. Bu tüm zamanların en yüksek rekoru ama 2025 yılında ilk 3 aylık rakamda 112 bin ziyaretçi rakamına ulaştık. Daha turizm sezonunun başındayız. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 3 saatte 3 bin 650 rakamını görmüştük. O gün tatil boyunca zirveye ulaşacağımızı anladık. 9 günlük bayram tatilinde 49 bin 452 rakamına ulaştık. 50 bin rakamlarına yaklaşmak müzemizin tarihindeki en yüksek rakamdır."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı müze ve ören yerleri sıralamasında Zeugma'nın 5'inci sırada yer aldığını ancak ilk 4 sırada ören yerlerinin olduğunu dile getiren Çomak, müze olarak 1. sırada yer aldıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

İlerleyen günlerde ziyaretçi yoğunluğunun devam edeceğini söyleyen Çomak,

"500 BİN RAKAMLARI RAHAT GEÇERİZ"