Darphanenin 555 yıllık koleksiyonu sergisinde altın ve sikke tarihi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 555. kuruluş yılı kapsamında hazırlanan Kudret ve Hafıza Gücün Sanatı sergisi, Anadolu, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihine ışık tutuyor.

Fatih Sultan Mehmet döneminde kurumsal yapısı oluşturulan Darphanenin, bugüne uzanan tarihinin takip edildiği seçkide, Osmanlı toplumunun yaşadığı dönüşümlerle tarihsel ve toplumsal olayların sikke, madalya ve nişanlar üzerindeki yansımalarına mercek tutuluyor.

Üretildikleri dönemin estetik anlayışını da yansıtan eserlerin geçmişten bugüne bir panorama şeklinde sunulduğu sergide, Darphane'nin bugünkü görevlerini ve çalışmalarını tanıtan interaktif uygulamalar ve enstalasyonlar da yer alıyor.

Müze ve sergi uzmanı, aynı zamanda serginin küratörü Hasan Mert Kaya, yaptığı açıklamada, sergide Darphane koleksiyonlarından derlenen çok seçkin eserlerin bir araya getirildiğini dile getirdi.

Osmanlı ile başlayan sergi

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi nişan, madalya ve sikkelerinden derlenen bir seçkiyle serginin ortaya çıktığını dile getiren Kaya, "Erken Osmanlı ile başlıyor ve Osmanlı'nın tüm 600 yıllık sikke tarihini gösteren, farklı coğrafyalarda darp edilmiş altın, gümüş, bakır sikkeler bulunuyor" dedi.

"Geniş bir coğrafyayı kapsıyor"

Kaya; "Avrupa ile ticarette kullanılan ve 'zolta' olarak tabir ettiğimiz büyük gramajlı gümüş Osmanlı sikkeleri var. Diğer taraftan üç kıtaya hükmetmiş bir imparatorluğun bakiyesi olduğu için bu eserler Cezayir'den Belgrad'a, Tunus'tan Erivan'a, Ankara'dan Üsküp'e, Yemen'den Çanakkale'ye kadar çok geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Osmanlının hüküm sürdüğü coğrafyada basılan, yüzyıllar içerisinde üretilen tüm sikkelerin en seçkin örneklerini burada ziyaretçilerle bir araya getirdik" dedi.









30 Kasım'a kadar açık

Geniş bir coğrafyada üretilmiş farklı dönemlere ait bakır, gümüş ve altın Osmanlı sikkeleri, dünyada sadece kadınlar için çıkarılan ilk nişan, Osmanlı İmparatorluğunun ilk sikkesi, Fetret Dönemi'nde Çelebi Mehmet ve kardeşlerinin bastırdığı sikkeler, Cem Sultan'ın bastırdığı sikke, Fatih Sultan Mehmet'in Sultani sikkesi gibi tarihteki önemli paralar, Mecidiye Nişanı, İstiklal madalyası ve bugün verilen Türkiye Cumhuriyeti nişan ve madalyaları da serginin zengin seçkisi arasında göze çarpıyor.

AA'da yer alan habere göre; sergi, 30 Kasım'a kadar AKM Çok Amaçlı Salonda ziyarete açık olacak.







