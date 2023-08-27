Denizli'de 850 yıllık gelenek: Sudan koyun geçirme yarışması Bu yıl 850.'si düzenlenen “Sudan Koyun Geçirme Yarışması” renkli görüntülere sahne oldu.

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İHA

Geleneksel hale gelen ve bu sene 850’ncisi düzenlenen “Sudan Koyun Geçirme Yarışması” Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi'nde düzenlendi.

Çobanlar, sürülerini Menderes Nehri'nden geçirmeye çalıştı

Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışması’nda 34 çoban, sürü başı koçlarıyla koyunlarını Menderes Nehri'nin sularına atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı.

Bazı çobanlar sudan koyunlarını başarılı bir şekilde geçirirken bazı çobanların ise çabası yeterli olmadı.

Yarışmada Fevzi Akdağ birinci, Batuhan Çelik ikinci, Hasan Salık ise üçüncü olurken, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini protokol üyeleri verdi.