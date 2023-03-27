Deprem bölgesinde 38 Gezici Kütüphane hizmet veriyor Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerde 38 Gezici Kütüphane'nin hizmet verdiğini belirtti.

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce, 59. Kütüphane Haftası kapsamında, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde kurulan Gezici Kütüphanelere ilişkin video gösterimiyle başladı.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, her yıl mart ayının son pazartesi Kütüphane Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Bu yılın temasının, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler dolayısıyla "Kütüphane iyileştirir" olarak belirlendiğini ifade eden Odabaş, afette meslektaşlarının da yaşamını yitirdiğini dile getirdi.