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Devlet Tiyatroları, ocak ayı boyunca 870 temsil verecek

Devlet Tiyatroları, ocak ayı boyunca 870 temsil verecek DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak ayı için 11 bölgeden, 8'i yerli, 9'u çeviri olmak üzere 17 farklı oyun hazırlandı.