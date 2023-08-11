Disney Plus 3 ayda 11 milyondan fazla üye kaybetti Atatürk dizisinin yayınlanmama kararının ardından tartışma konusu olan Disney Plus'ın global pazarda son 3 ayda 11,7 milyon üye kaybettiği belirtildi.

AA

Bu yılın üçüncü çeyrek finans raporunu açıklayan uluslararası dijital film ve dizi platformu Disney Plus, küresel kullanıcı sayısının 1 Temmuz itibarıyla yüzde 7,4 gerilediğini açıkladı.

Bazı ülkelere ait içerikleri yayından çeken platformdan son 3 ayda toplam 11,7 milyon kullanıcı ayrıldı.

Üye kayıplarının büyük çoğunluğu ulusal içeriklerin kaldırıldığı Hindistan'dan geldi.

Ayrıca platformun yayın kaybı geçen yıldan bu yana devam etti ve Disney, üçüncü çeyrekte 512 milyon dolar zarara uğradı.

Atatürk kararı olay olmuştu

Kovid-19 salgınının etkisini azaltması ve sinema salonlarının yeniden açılmasıyla birlikte geçen yıldan bu yana zarara uğrayan Disney Plus, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkedeki yerel yapımlara desteğini durdurma kararı almıştı.

Bu kapsamda Recep İvedik 7, Yılbaşı Gecesi, Bursa Bülbülü gibi orijinal Türk yapımlarını kaldıran platform kendi yapımı Atatürk dizisini uluslararası platformda yayınlamama kararı almasının ardından Türkiye'de tepki çekmişti.

Platformun bu kararının ardında ABD'deki Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) etkisi olduğu öne sürülmüştü.

Türk hükümeti ve kamuoyunun eleştirilerinin ardından 2 Ağustos'ta açıklama yapan The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, "Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında izleyicilerimizle buluşturuyoruz. İki film olarak planladığımız Atatürk'ün ilk televizyon özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak" ifadelerini kullanmıştı.