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    Diyarbakır’da 1500 yıllık kandil bulundu

    UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında, 1500 yıllık kandil bulundu. Kandil, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
    • 01.09.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 15:06
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    Diyarbakır’da 1500 yıllık kandil bulundu

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki surlarda 'Diriliş' sloganıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

    Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışma kapsamındaki arkeolojik kazılarda, 1500 yıllık kandil bulundu.

    Roma dönemine ait olduğu tahmin ediliyor

    Kandilin, yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkılarak Roma dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

    DHA’nın haberine göre İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma ve Uygulama Denetim Büroları Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmanın ardından yapısal bütünlüğü bozulmamış kandil, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Diyarbakır’da 1500 yıllık kandil bulundu #1

    Diyarbakır’da 1500 yıllık kandil bulundu #2

    Diyarbakır’da 1500 yıllık kandil bulundu #3

    Diyarbakır’da 1500 yıllık kandil bulundu #4


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