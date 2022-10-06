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    Don Kişot Balesi izleyiciyle buluşuyor

    Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek bale sahnesine taşınan Don Kişot Balesi 13 Ekim'de sahnelenecek.
    • 06.10.2022 - 16:03
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    Don Kişot Balesi izleyiciyle buluşuyor

    Eser, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

    AA'da yer alan habere göre; koreografisi Marius Petipa, müzikleri Ludwig Minkus'a ait bale, Ayşem Sunal Savaşkurt'un düzenlemesiyle sanatseverlere sunulacak.

    Don Kişot Balesi izleyiciyle buluşuyor #1

    Aşk öykülerine tanıklık

    Eserde, Orta Çağ şövalye hikayelerine saplantı derecesinde meraklı Don Kişot ile yaveri Sancho Panza'nın seyahatlerinden birinde, babası tarafından zengin bir adamla evlendirilmek istenen güzel Kitri ile berber sevgilisi Basilio'nun aşk öykülerine tanıklık etmeleri konu ediliyor.

     


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