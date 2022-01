Doyamayanlara: Emily in Paris tadında 13 dizi önerisi

2. sezonu yayınlanan Emily in Paris'i bir çırpıda bitirip ne izlesem diye düşünenler için benzer dizileri listeledik.

Lilly Collins‘in başrolünde yer aldığı yeni Netflix dizisi Emily in Paris, yayınlandığı günden itibaren dikkatleri üzerine toplayan bir gençlik dizisi haline dönüştü.

Darren Star‘ın imzasını taşıyan Emily in Paris, 2 Ekim’de Netflix‘te izleyici ile buluştu.

Tanımadığı bir kültür ile karşılaşan Amerikalı genç bir kızın, Fransız kültürünü anlamaya çabalamadan yaşamasını izlediğimiz ‘Emily in Paris’ serisi özellikle "instagrammer" ve "influencer" dünyasında büyük ilgi görüyor.

2. sezonu şıp diye bitirenler, benzer yapımları araştırmaya çoktan başladı.

İşte sizler için hazırladığımız Emily in Paris tadında 13 dizi...

1- SEX AND THE CITY

Sex and the city, kariyer sahibi ve başarılı New York'lu dört kadın arkadaşın hikâyesini anlatmaktadır. Gazeteci Carrie Bradshaw, New York'ta bir gazetede kadın erkek ilişkileri ve seks üzerine köşe yazıları yazmaktadır. Carrie yazılarını yaşadığı ilişkilere dayandırmaktadır.

2- YOUNGER

Hiç beklemediği bir anda bekar kalan ve iş hayatına geri dönmeye çalışan 40 yaşındaki Liza, bir barda tanıştığı 20'li yaşlardaki gencin, kendisinin genç göründüğüne ikna etmesinin üzerine hayata sıfırdan başlamaya, kendini baştan yaratmaya ve 26 yaşına dönmeye karar veriyor.

3- SWEETBİTTER

Stephanie Danler’ın aynı isimli ünlü romanından uyarlanan dizide Tess’in hikayesi konu ediliyor. 22 yaşında genç bir kadın olan Tessi yeni bir hayat kurmak için tek başına a New York City’e taşınır. Manhattan’ın en görkemli restoranlarından birinde eğitim görmeye başlayan Tess, para ve deneyim kazanmak için atıldığı bu yolculukta bilmediği bir dünya ile karşılaşır.

4- LOVE LİFE

Love Life, insanların hayatlarının aşkını bulma sürecinde başlarına gelenleri konu ediyor. 10 bölümden oluşan ve her bölümde farklı bir hikayeye odaklanılan dizide, karakterin ilk aşkından son aşkına kadar olan süreçte yaşananlar konu ediliyor. Her bölümde farklı bir ilişkinin ele alındığı dizide, karakterin beraber olduğu insanların yaşamı üzerindeki etkilerine değiniliyor.

5- BETTER THINGS

Bir yandan üç kız çocuğunu yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da oyunculuk kariyerinde başarıyı yakalamaya çalışan Sam isimli bekar bir anneyi ekranlara geliyor.

6- NEVER HAVE I EVER

Never Have I Ever, ergenlikten yetişkinliğe geçen genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Hindistan göçmeni Amerikalı genç bir kız olan Devi, başarılı bir lise ikinci sınıf öğrencisidir. Öfkesine bir türlü hakim olamayan Devi, bu yüzden kendisini sıkıntılı durumlar içinde bulur.

7- THE MINDY PROJECT

Genç bir doktor olan Mira, iş ve özel hayatında mükemmel olmak için elinden geleni yapmaktadır. Şehirli, bakımlı bir kadın doğum uzmanı olan Mira Kaviyara, aynı hastanede çalıştığı iki erkek doktorun arasında kalmıştır. Jeremy Mira'ya yakınlık gösterirken, Danny ise sürekli onu eleştirir.

8- SHRILL

Shrill, vücudunu değiştirmeden hayatını değiştirmeye çalışan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Annie Easton, hayatındaki türlü sorunlarla boğuşan genç bir kadındır. Sorunlu sevgilileri, hastalıklı ailesi, kiloları ve mükemmeliyetçi patronu yüzünden bir türlü rahata eremez. Başarılı bir gazeteci olmak isteyen Annie, sürekli olarak çevresindeki insanların eleştirilerine maruz kalır. Özellikle kiloları nedeniyle sürekli tepki alan genç kadın, gittikçe dibe sürüklenir. Ancak bir süre sonra aslında ne kadar güzel bir kadın olduğunun farkına varır ve hayatına yeni bir yön vermeye karar verir.

9- THE BOLD TYPE

The Bold Type Hearst Magazine’in içerik editor Joanna Coles’un hırs dolu hayatından esinleniyor.

10- THE CARRIE DIARIES

Manhattan, çok genç ve çok güzel olan Carrie Bradshaw için keşfedilmesi gereken bir yer, o da zaten buna dünden hazır.

11- GIRLBOSS

İnternet üzerinden kıyafet satışı yapmaya başlayan genç Sophia, bu girişiminin onu bir moda imparatorluğunun başına getireceğinden habersizdi. O sadece günü kurtarmak, hayatını sürdürmek istiyordu, şimdi ise multi milyoner.

12- JANE THE VIRGIN

Venezuela yapımı, başarılı bir pembe dizinin uyarlaması olan yapım; beklenmedik bir şekilde hamile kalan çalışkan, inançlı, genç bir kızı merkezine alıyor. Yalnız Jane’in bir sorunu var: o hayatı boyunca hiç seks yapmamış.

13- BİZE ÇIKAN YOLLAR

Bize Çıkan Yollar, alaycı bir genç olan Dash ve hayatta hep mutlu olmaya çalışan Lily’nin yaşamına odaklanıyor. Birbirlerinde farklı karakterde olan Dash ve Lily, kırmızı bir defter aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurar. Defterin içine yazdıkları mesajlarla birbirlerini tanımaya başlayan Dash ve Lily, defter aracılığıyla cesaret gerektiren oyunlar oynar. iki genç, bu süreçte düşündüklerinden daha fazla ortak noktaları olduğunu fark eder.