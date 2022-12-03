Drum and bass müzik nedir

İngiltere'de doğan ve elektromüzik sahnelerini etkisi altına alan "drum and bass" tarzı, 21. yüzyılda adından söz ettiriyor.

"Drum and bass" müzik tarzı, Türkçesiyle "davul ve bas gitar", 80'li yılların sonu ve 90'lı yılların başında İngiltere'de başladı.

Londra ve Bristol’ın merkezi haline geldiği drum and bass akımı, güçlü baslar ve davulun uyumu ile birçok müzikte kendine yer edindi.

Drum and bass nedir

Davul ve gitar birlikteliği elektronik müziğe yeni bir soluk getirirken, Hip hop, big beat, dubstep, house, trip hop, ambient music, techno, rock ve pop gibi müzik türleri, drum and bass’ten etkilendi.

D&B, DnB veya D'n'B şeklinde kısaltılan Drum and bass müziği, fazlasıyla hızlı bir tempoya sahiptir.

Saniye başına vuruş 160-190 arasındadır ki bu çoğu House müzik parçasının 3 katıdır.

Türkiye'de drum and bass: Lal İlhan kimdir

Türkiye'de pek örneğine rastlanmayan drum and bass müziğini yapan isimlerden biri ise Lal İlhan olarak karşımıza çıkıyor.

Küçük yaşlarından beri müziğe ilgi duyan Lal İlhan, gitar, keman ve piyano gibi birçok farklı enstrümanı deneyimlerken kendi şarkılarını yazmaya başladı.

İlk teklisi ‘Gökyüzü Mavi’yi 2022’de yayınlayan sanatçı ardından "Büyü" ile dinleyicileriyle buluştu. Drum and bass müziğini yansıtan İlhan, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.