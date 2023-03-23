Dünyanın en eski İncil'i satışa çıkıyor Dünya üzerinde yer alan en eski ve İbranice yazılan İncil, açık artırmayla satışa çıkacak. İncil, satılmadan önce son kez görücüye çıktı.

Haber Merkezi

İsrail'de ziyarete açılan ve İbranice yazılan en eski İncil'in, 50 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor. İncil Tel Aviv'de ziyarete açıldı. Oldukça eski tarihli olan İncil, tahmini 1100 yıllık ve sadece 12 yaprağı eski.

New York'ta satışa çıkacak kitabın, bugüne kadar açık artırmada alınan en değerli tarihi belge olması bekleniyor.

Rekor Bill Gates'de

Bill Gates 1994 yılında bir Leonardo da Vinci el yazmasını 30,8 milyon dolara, Ken Griffin ise 2021 yılında ABD Anayasası'nın ilk baskısını 43,2 milyon dolara satın almıştı.