Dünya'nın en eski yıldız haritası İngiltere'de sergilenecek

Dünyanın en eski yıldız haritası olduğu belirtilen Nebra Gökyüzü Teker’i İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan British Museum'da sergilenecek.

Almanya'nın Nebra ketinde 1999 yılında ortaya çıkarılan 3 bin 600 yıllık dünyanın en eski yıldız haritası, İngiltere'de British Museum'da sergilenecek.

Müze, Dünya'nın her yanından getirilen Antik Çağ yapıtları ve etnografya koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor.

3 BİN 600 YAŞINDA

Araştırmacılar Nebra Gökyüzü Tekeri’nin Bronz Çağı'ndan kalma olduğunu belirterek yaklaşık 3 bin 600 yaşında olduğunu söyledi.

20. YÜZYILIN EN ÖNEMLİ ARKEOLOJİK KEŞİFLERİNDEN BİRİ

1999 yılında Almanya'da ortaya çıkarılan eser, 20. yüzyılın en önemli arkeolojik buluntularından biri olarak kabul ediliyor. Ancak keşfi, az sayıda bilim insanın özgünlüğüne itiraz etmesiyle tartışmalara neden oldu.

30 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA

Bununla birlikte bronz teker yaklaşık 30 santimetre uzunluğa sahip.

Üzerinde Güneş, Ay, yıldızlar, gündönümleri ve diğer kozmik olayları temsil eden altın sembollerle süslenmiş mavi-yeşil bir patina bulunuyor.

UNESCO LİSTESİNDE YER ALIYOR

Eseri küresel önemli tarihi belgeler listesine dahil eden UNESCO'ya göre, antik eser insanlığın uzaya ilişkin erken dönem bilgisine benzersiz bir bakış sunuyor.

Diğer taraftan Almanya'nın Halle'deki Prehistorya Devlet Müzesi'ne ait olan Nebra Gökyüzü Tekeri 15 yıl sonra ilk kez yurt dışına ödünç verildi.

British Museum, Şubat ayında açılacak olan Stonehenge sergisinin bir parçası tekerin ziyaretçilerle buluşacağını duyurdu.

STONHENGE'A IŞIK TUTACAK

The World Of Stonehenge adlı serginin sergisinin küratörü Neil Wilkin, "Göz alıcı ve zihin açıcı olacak. Nebra Gökyüzü Tekeri ve Güneş kolyesi, Bronz Çağı Avrupa'sından günümüze ulaşan en dikkat çekici eserlerden ikisidir.



Her biri kelimenin tam anlamıyla, üç bin yıldan fazla bir süredir toprakta saklı kaldıktan sonra henüz ortaya çıkarıldı. Stonehenge'den yüzlerce kilometre uzakta bulunan bu eserler İngiltere, İrlanda ve anakara Avrupa'yı kapsayan antik anıtın çevresinde var olan birbirine bağlı geniş dünyaya ışık tutmak için kullanacağız" diye konuştu.

Öte yandan, Stonehenge'ın inşa edilme amacı hala bilim insanları için bir sır. Ancak, MÖ 2500 civarında inşa edilen taş daire Güneş'in hareketleriyle aynı hizada yer alıyor.

GÜNEŞ, DİNİN MERKEZİNDEYDİ

Güneş ve gündönümleri Nebra Gökyüzü Tekeri’nde de işaretlerle temsil ediliyor ve uzmanlar Güneş'in kuzey Avrupa Bronz Çağı dininin merkezinde olduğuna inanıyor.

Arkeolog ve Tunç Çağı uzmanı Prof. Dr. Miranda Aldhouse-Green, Nebra tekerindeki, sembollerin "İnsanların gökyüzüne baktığı, Güneş’e ve Ay’a taptığı Avrupa çapında karmaşık bir inanç sisteminin parçası olduğunu” söyledi. Aldhouse-Green, “İnsanlar yaptıkları anıtları gün doğumu veya Ay’ın doğuşuna göre hizaladı. Nebra tüm bu sembolleri bir araya getirdiği için, belki de ilk kez insanların gerçekte ne gördüklerini, algıladıklarını ve neye inandıklarını görme olasılığımız var” dedi.

NEBRA GÖKYÜZÜ TEKERİ

Nebra Gökyüzü Tekeri, 1999 yılında Bronz Çağı'ndan kalma kılıçlar, baltalar ve diğer eşyalarla birlikte Almanya'daki Nebra kasabası yakınlarında keşfedildi.

İki yasadışı hazine avcısı tarafından metal dedektörü ile bulundu ve daha sonra polis tarafından kurtarıldı.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Öte yandan, araştırmacılar eserlerin Bronz Çağı’ndan kalma olduğunu yaygın olarak kabul ederken, bazı bilim eserleri buluntuların sahte olduğunu iddia etti. Geçen Eylül ayında iki arkeolog, tekerin yaklaşık bin yıl daha genç olabileceğini ve Demir Çağı'ndan kalma olabileceğini öne süren yeni bir makale yayınladığında tartışma yeniden alevlendi.

Almanya Prehistorya müzesi ise eserlerin sahte olduğuna ilişkin iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.

The World Of Stonehenge, sergisi gelecek yıl 17 Şubat'tan 17 Temmuz'a kadar sürecek.