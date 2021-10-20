Durul Gence kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Durul Gence'nin biyografisi

Sanat kariyerinin zirvesine çıkan Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Durul Gence, hayatını kaybetti. Durul Gence kimdir, kaç yaşında, ölüm nedeni nedir merak ediliyor.

Türkiye'nin batı müziğindeki öncü isimlerinden biri olan Durul Gence 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Durul Gence, icracılığı, aranjörlüğü, eşlikçiliği ve şefliğiyle simgelenen müzisyenliği bir yana, eğitimci kişiliği ile tanınan bir isimdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınladığı mesajda, "Türk müziğinin öncülerinden, usta sanatçı Durul Gence'nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabır diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Vefatının ardından hayatı ve kariyeri merak konusu olan Durul Gence kimdir araştırılıyor. Durul Gence kaç yaşında, nereli, neden öldü? sorularına yanıt aranıyor.

İşte müzik dünyasının usta ismi Durul Gence'nin hikayesi...

DURUL GENCE KİMDİR?

14 Mart 1940 tarihinde Ankara'da dünyaya gözlerini açan Durul Gence, 1954 yılında girdiği Deniz Harp Okulu'nda davul çalarak müzik hayatına başladı.

Askeri okulun ardından lisans eğitimini ODTÜ İdrari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.

1970 yılında, Kafkas kahramanı Şeyh Şamil'e adadığı 'Şeyh Şamil' plağı ile ünlendi.

Okul yıllarında kurduğu müzik topluluğu ve ardından çalıştığı 'İstanbul Express', kurduğu 'Asia Minor Mission' topluluklarıyla; Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi isimlere eşlik eden Durul Gence, yurt dışında da Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili Ivanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi isimlerle çalıştı.

Caz müziğinin flüt devi Herbie Mann'in ricası üzerine İstanbul konserinde kendisine eşlik etti.

1 yıl kadar Norveç'te kaldı. ODTÜ'de ve Hacettepe Üniversitesi'nde insan, müzik ve caz dersleri veren Durul Gence'nin 'DG-4' adında bir topluluğu bulunuyor.

Mart 2005'te 50. sanat yılını kutlayan Gence, eşiyle beraber 'Gence Çocuk Yuvası'nı ve 'Durul gence Sanat Kursları'nı kurdu.

ÖLÜM NEDENİ

Rock, pop ve caza uzanan geniş alanda müzik yapan Gence uzun süredir tedavi görüyordu. Uzun süredir parkinson hastalığı ile mücadele eden 81 yaşındaki sanatçı Durul Gence, yaşamını yitirdi.

Ünlü sanatçı, üç hafta önce durumunun ağırlaşması nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.