Efsanevi Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'nun imzalı fotoğrafı 20 bin dolara satışa çıkıyor Esrarengiz biçimde ölen ve ölümü aydınlatılamayan Hollywood'un efsanevi ismi Marilyn Monroe, şöhretinin zirvesindeyken imzaladığı bir portresi, 20 bin dolara satışa çıkacak.

ensonhaber.com

Ünlü Amerikalı aktris Marilyn Monroe, Hollywood sinemasının ikon isimlerin başında geliyor. Şöhretinin zirvesindeyken çektirdiği ve kendi el imzasıyla imzaladığı portresi satışa çıkıyor.

Oyuncunun 1953 yılında, henüz 27 yaşındayken imzaladığı fotoğrafında, "Sandra'ya en içten dileklerimle, Marilyn Monroe" notu yer alıyor.

Monroe'nun en parlak yılında imzaladığı fotoğrafı, ABD'nin Boston kentinde RR Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı. Fotoğraf, adı gizli tutulan bir koleksiyoncu tarafından satılıyor.

RR Müzayede Evi sözcüsü yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu, sarışın bombanın 1953'te şöhretinin zirvesindeyken yakalanan klasik, neredeyse hiç bozulmamış bir portresi. Monroe, üç hit filmde oynadığında bilinen bir isim haline geldi: Niagara, Erkekler Sarışınları Sever ve Milyoner Avcıları. Bu, Marilyn'in çığır açtığı yıldan imzalı, büyüleyici bir portresi."

Esrarengiz ölüm...

Ünlü oyuncu, 4 Ağustos 1962' de Los Angeles'taki evinde ölü olarak bulunmuştu. 36 yaşındayken hayata veda eden Monroe'nun ölümünün ardından yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebi yüksek dozda ilaç kullanımı olarak tespit edilmişti. Dolayısıyla ölümü intihar olarak ilan edilmişti.