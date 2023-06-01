Efsanevi müzik grubu Queen, müzik haklarını rekor fiyata satıyor İrlandalı efsanevi müzik grubu olan Queen müzik haklarını 20 milyar TL’ye satıyor. Belirtilen fiyata haklar satılırsa bu bir rekor olacak.

ensonhaber.com

Dünyayı kasıp kavuran müzik grubu haklarını satışa sundu. Buna göre yapılan açıklamada 20 milyar TL olarak müzik grubunun hakları satışa sunuldu. Konserleri hınca hınç dolan, 1970'li yılların grubu olan Queen, hafızalarda yer edinmeyi çoktan başardı.

Hit parçaları, grubun birbirleriyle olan uyumu ve kurulduktan kısa süre sonra adeta marka haline gelen Queen, müzik haklarını satma kararı aldı.

Müzik hakları işi, son yıllarda, daha yaşlı sanatçıların kendileri için bir şans olarak görmesi ve genellikle plak şirketleri veya özel sermaye grupları gibi alıcıların yatırımlarının uzun vadede kendini amorti edeceğine dair bahse girmesiyle yükselişe geçti.

Görüşmeler iyi gidiyor

Universal Music Group, rock grubunun müziğinin haklarının bir kısmını Disney Music Group’tan almak için bir teklif hazırlarken, görüşmelerin iyi gittiği öğrenildi.

Rekor fiyata satılabilir

Bir iş danışmanlığı olan Citrin Cooperman’da müzik ekonomisi ve değerleme hizmetlerinin ortağı ve ortak uygulama lideri Barry Massarsky, Queen’in müziğinin rekorlar kırmasının beklenmesinin şaşırtıcı olmadığını söyledi.