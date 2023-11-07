Elazığ'da fidan dikmek için tarlasını kazan adam Roma döneminden kalma 84 m2'lik taban mozaiği keşfetti Tarlasına fidan dikmek için çukur kazan bir vatandaş tarihi taşlarla karşılaştı. Durumun yetkililere ihbar edilmesi sonrası yapılan çalışmalar sonucunda eserlerin Roma döneminden kalma bir taban mozaiği olduğu ortaya çıktı. İncelemeler devam ediyor.

İHA

Elazığ'da tarihi önem taşıyan eserler bulundu.

Merkeze bağlı Salkaya köyünde bir tarla sahibi, fidan dikmek için çukur açarken üzerinde çeşitli desenlerin yer aldığı mozaik taşlar buldu.

Tarla sahibi, yapının tarihi bir kalıntı olabileceğini düşünerek, durumu Elazığ Müze Müdürlüğü ve jandarmaya bildirdi.

Roma dönemine ait olduğu tespit edildi

Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sonucunda mozaik tabanın, Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi bir yapının taban mozaikleri olduğu tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından kazı çalışmaları başlatıldı.

Bu süre zarfından yapılan kazı çalışmaları neticesinde mozaik alan genişletilerek 84 metrekareye yayıldı.

"Benzerlerinin olup olmadığı araştırılıyor"

Elazığ Etnografya ve Arkeoloji Müzesi Müdürü Ziya Kılınç konuya ilişkin şu sözleri söyledi:

Bu mozaiklerin benzerlerinin olup olmadığına dair çalışmalarımız halen devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki yıl da bu çalışmalar devam edecektir. 1 Ağustos tarihinde kazı çalışmalarına başladık. Başladığımız kazı çalışmaları yaklaşık 3 buçuk aydır devam ediyor. Biz mozaiğin bulunduğu alanda ilk etapta 5’e 10 bir açma karolajladık ve bu açma içerisinde mozaiği kazmaya başladık. Mozaik alanının devam ettiğini görünce bu açmalar genişledi. Bugün itibariyle mozaik alanı, 84 metrekare alanda serili bir taban mozaiği, etrafında duvarların olduğu bir alan ortaya çıktı. Bu duvarların ne olduğunu öğrenmek için kazı alanını muhtemelen önümüzdeki yıl da genişleteceğiz.

"Müzeye dönüştürülecek"

Burada büyük bir Zeugma’daki ya da Halepli Bahçedeki gibi bir alan varsa burası muhtemelen kamulaştırılıp bir mozaik müzesine dönüştürülecek. Tek parça mozaik ise bunu yine Diyarbakır merkez bölge laboratuvarından restoratörlerin yardımıyla müzeye taşıyacağız ve müzede sergileyeceğiz. Şu anda yaptığımız çalışma, bu mozaiğin benzerlerinin olup olmadığına dair çalışma ve halen devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki yıl da bu çalışmalar devam edecektir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)