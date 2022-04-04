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    Emeviler dönemine ait dört yeni kitabe bulundu

    Muğla'nın Datça ilçesinde, yaklaşık 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Knidos Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda, Emeviler dönemine ait mermer ve kireç taşından dört kitabe bulundu.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:12
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    Emeviler dönemine ait dört yeni kitabe bulundu

    Knidos Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tarih Kurumu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı başkanlığında sürdürülen kazılarda, dün M.S. 685-711 yılları arasında Knidos Kenti'nde hüküm süren Emeviler'e ait olduğu belirlenen dört kitabe ortaya çıkarıldı.

    Emeviler dönemine ait dört yeni kitabe bulundu #1

    Emeviler dönemine ait dört yeni kitabe bulundu #2

    YÖNETİCİLERE AİT

    Jeolog, mimar, restoratör, sanat tarihçisi, biyolog, antropolog ve kazı işçilerinden oluşan 40 kişilik bir ekibin görev yaptığı kazılarda bulunan mermer ve kireç taşından dört kitabede, Emevilerin İstanbul'a yapacakları sefere katılacak olan boylar ile komutan ve yöneticilerin isimlerinin yazılı olduğu tespit edildi.


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