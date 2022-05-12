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- Eurovision 2022 birincisi kim, hangi ülke kazandı?
Eurovision 2022 birincisi kim, hangi ülke kazandı?
- Haber Merkezi
- 12.05.2022 - 11:25
Eurovision 2022 müzik yarışmasında ilk yarı final 10 Mayıs'ta gerçekleşti.
Müzik tutkunlarının merakla beklediği Eurovision bu sene İtalya’nın Torino şehrinde yapılıyor.
2022 Eurovision yarışmasını takip edenler, hangi ülke ve şarkıcının birinci olduğunu merak ediyor.
Türkiye'nin katılım göstermediği Eurovision yarışmasında bu sene 41 ülke sahne alacak.
2022 Eurovision hangi ülke kazandı?
Eurovision heyecanı devam ediyor...
Birinci yarı finaldeki oylamalarda İsviçre, Norveç, Ermenistan, Yunanistan, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Portekiz ve Hollanda finale kalan ülkeler oldu.
"Beş büyükler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya yarı finalde yarışmadan, doğrudan finale katılacak.
Eurovision, ikinci yarı finali 12 Mayıs 2022, finali 14 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak ve birinci olan ülke belli olacak.