Petrol
105.51
-1.87%
Euro
16.18
0.26%
Dolar
15.39
0.55%
Altın
913.82
0.24%
Borsa
2411
-1.75%
Bitcoin
435.685
-11.45%
BTXN Coin
12.14
-9.53%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Eurovision 2022 birincisi kim, hangi ülke kazandı?

    2022 Eurovision yarışması, dünyanın her yerinden takip ediliyor. Peki 2022 Eurovision'u kim, hangi ülke kazandı? Eurovision birincisi hangi ülke oldu? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 11:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eurovision 2022 birincisi kim, hangi ülke kazandı?

    Eurovision 2022 müzik yarışmasında ilk yarı final 10 Mayıs'ta gerçekleşti.

    Müzik tutkunlarının merakla beklediği Eurovision bu sene İtalya’nın Torino şehrinde yapılıyor.

    2022 Eurovision yarışmasını takip edenler, hangi ülke ve şarkıcının birinci olduğunu merak ediyor.

    Türkiye'nin katılım göstermediği Eurovision yarışmasında bu sene 41 ülke sahne alacak.

    2022 Eurovision hangi ülke kazandı?

    Eurovision heyecanı devam ediyor...

    Birinci yarı finaldeki oylamalarda İsviçre, Norveç, Ermenistan, Yunanistan, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Portekiz ve Hollanda finale kalan ülkeler oldu.

    "Beş büyükler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya yarı finalde yarışmadan, doğrudan finale katılacak.

    Eurovision, ikinci yarı finali 12 Mayıs 2022, finali 14 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak ve birinci olan ülke belli olacak.

    Eurovision 2022 birincisi kim, hangi ülke kazandı? #1


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Üç günde 1 trilyon dolar kaybettiler
    Teknoloji

    Üç günde 1 trilyon dolar kaybettiler

    Gaziantep'te aracında altında kalan çocuk ölümden döndü
    3. Sayfa

    Gaziantep'te aracında altında kalan çocuk ölümden döndü

    Görüş Bildir