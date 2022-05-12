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Eurovision 2022 birincisi kim, hangi ülke kazandı?

Eurovision 2022 birincisi kim, hangi ülke kazandı?

2022 Eurovision yarışması, dünyanın her yerinden takip ediliyor. Peki 2022 Eurovision'u kim, hangi ülke kazandı? Eurovision birincisi hangi ülke oldu? İşte detaylar...