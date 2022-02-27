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    Eurovision 2022 ne zaman, hangi ülkede yapılacak?

    Avrupa Yayın Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya, Ukrayna'daki kriz nedeniyle Eurovision 2022 şarkı yarışmasına katılamayacak. Peki Eurovision 2022 ne zaman yapılacak? İşte tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 11:42
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    Eurovision 2022 ne zaman, hangi ülkede yapılacak?

    66. kez gerçekleşecek Eurovision yarışması, dünyanın her yerinden takip ediliyor.

    İtalya’nın Torino şehrinde yapılacak 2022 Eurovision yarışmasına dair detaylar belli oldu.

    Türkiye'nin 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıp katılmayacağı merak konusu olurken, Rusya hakkında flaş bir karara imza atıldı.

    Rusya da, Ukrayna'daki kriz nedeniyle Eurovision 2022 şarkı yarışmasına katılamayacak.

    Peki Eurovision 2022 ne zaman, hangi gün? Türkiye Eurovision'a katılacak mı? İşte merak edilenler..

    EUROVISION 2022 NE ZAMAN?

    2022 Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl, 14 Mayıs'ta İtalya'nın Turin kentindeki PalaOlimpico stadyumunda düzenlenmesi planlanıyor.

    TÜRKİYE EUROVISION'A KATILACAK MI?

    En son 2012 yılında Can Bonomo ile Eurovision'a katılan Türkiye, 2021 yılında da yarışmada yer almayacak. TRT Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılında aldığı 'katılmama' kararı bu yıl da devam edecek.

    Eurovision 2022 ne zaman, hangi ülkede yapılacak? #1


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