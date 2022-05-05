Petrol
111.89
1.59%
Euro
15.70
0.26%
Dolar
14.85
0.81%
Altın
910.68
2.26%
Borsa
2489
2.40%
Bitcoin
589.691
0.91%
BTXN Coin
16.99
7.66%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    'Evrenler karışıyor!' Doctor Strange 2 ne zaman vizyona girecek? İşte gösterim tarihi..

    Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı yeni Doctor Strange filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın vizyon tarihi açıklandı. Peki Dr. Strange 2 ne zaman vizyona girecek?
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 16:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    'Evrenler karışıyor!' Doctor Strange 2 ne zaman vizyona girecek? İşte gösterim tarihi..

    Avengers: Endgame'in sevilen isimlerinden Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness adlı ikinci filmiyle sevenleri ile buluşacak.

    Doctor Strange hayranları, 2. filmin yayınlanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor.

    Dr. Strange 2 filminin aslında 7 Mayıs 2021 tarihinde çıkması bekleniyordu ancak koronavirüs nedeniyle ertelendi.

    Benedict Cumberbatch'in başrolde yer aldığı filmin kadrosunda Elizabeth Olsen ve Chiwetel Ejiofor yer alıyor. Filmde ana karakter Doctor Strange'in yanı sıra Spider-Man, Wanda ve Vision karakterlerinin ikinci filmde yer alması bekleniyor..

    Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında, eski ve yeni mistik müttefiklerinin yardımıyla bilinmeyene yolculuk eden Doktor Strange'in maceralarını konu ediyor.

    Peki Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak? Doctor Strange 2 yayın tarihi açıklandı mı? İşte vizyon tarihi...

    Dr Strange 2 ne zaman vizyona girecek?

    2 saat 6 dakika uzunluğundaki Doctor Strange 2 filmi, Türkiye'de 6 Mayıs Cuma günü vizyona girecek.

    Evrenler karışıyor! Doctor Strange 2 ne zaman vizyona girecek? İşte gösterim tarihi.. #1


    İlginizi Çekebilir

    Uzayda cinayet ve hırsızlık yasaklandı
    Teknoloji

    Uzayda cinayet ve hırsızlık yasaklandı

    Samsun'da günlük 40 ton atık ekonomiye kazandırılıyor
    Ekonomi

    Samsun'da günlük 40 ton atık ekonomiye kazandırılıyor

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir