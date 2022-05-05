'Evrenler karışıyor!' Doctor Strange 2 ne zaman vizyona girecek? İşte gösterim tarihi..

'Evrenler karışıyor!' Doctor Strange 2 ne zaman vizyona girecek? İşte gösterim tarihi..

Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı yeni Doctor Strange filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın vizyon tarihi açıklandı. Peki Dr. Strange 2 ne zaman vizyona girecek?

Avengers: Endgame'in sevilen isimlerinden Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness adlı ikinci filmiyle sevenleri ile buluşacak.

Doctor Strange hayranları, 2. filmin yayınlanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor.

Dr. Strange 2 filminin aslında 7 Mayıs 2021 tarihinde çıkması bekleniyordu ancak koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Benedict Cumberbatch'in başrolde yer aldığı filmin kadrosunda Elizabeth Olsen ve Chiwetel Ejiofor yer alıyor. Filmde ana karakter Doctor Strange'in yanı sıra Spider-Man, Wanda ve Vision karakterlerinin ikinci filmde yer alması bekleniyor..

Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında, eski ve yeni mistik müttefiklerinin yardımıyla bilinmeyene yolculuk eden Doktor Strange'in maceralarını konu ediyor.

Peki Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak? Doctor Strange 2 yayın tarihi açıklandı mı? İşte vizyon tarihi...

Dr Strange 2 ne zaman vizyona girecek?

2 saat 6 dakika uzunluğundaki Doctor Strange 2 filmi, Türkiye'de 6 Mayıs Cuma günü vizyona girecek.