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Ferhan Şensoy cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Kızı duyurdu...

Ferhan Şensoy cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Kızı duyurdu...

Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberinin ardından sevenleri Ferhan Şensoy'un cenaze törenine dair detayları merak ediyor. Ferhan Şensoy cenaze töresi ne zaman, saat kaçta, nereye defnedilecek?