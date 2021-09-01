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- Ferhan Şensoy cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Kızı duyurdu...
Ferhan Şensoy cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Kızı duyurdu...
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 09:44
Bir süredir hastanede tedavi gören Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, 31 Ağustos Salı günü hayatını kaybetti.
Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat eden sanatçının cenazesine dair detaylar netleşti.
Ferhan Şensoy cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek gibi sorular sevenlerinin gündeminde yer alırken, kızı Derya Şensoy babasının cenaze töreni ayrıntılarını duyurdu.
Peki Ferhan Şensoy cenazesi ne zaman, saat kaçta, nereye defnedilecek? İşte detaylar...
FERHAN ŞENSOY CENAZE TÖRENİ
Yapılan açıklamaya göre Ferhan Şensoy, 2 Eylül Perşembe günü saat 13.30'da son yolculuğuna uğurlanacak.
Usta sanatçı için önce Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanına defnedilecek.