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    Ferhan Şensoy cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Kızı duyurdu...

    Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberinin ardından sevenleri Ferhan Şensoy'un cenaze törenine dair detayları merak ediyor. Ferhan Şensoy cenaze töresi ne zaman, saat kaçta, nereye defnedilecek?
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 09:44
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    Ferhan Şensoy cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Kızı duyurdu...

    Bir süredir hastanede tedavi gören Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, 31 Ağustos Salı günü hayatını kaybetti.

    Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat eden sanatçının cenazesine dair detaylar netleşti.

    Ferhan Şensoy cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek gibi sorular sevenlerinin gündeminde yer alırken, kızı Derya Şensoy babasının cenaze töreni ayrıntılarını duyurdu.

    Peki Ferhan Şensoy cenazesi ne zaman, saat kaçta, nereye defnedilecek? İşte detaylar...

    FERHAN ŞENSOY CENAZE TÖRENİ

    Yapılan açıklamaya göre Ferhan Şensoy, 2 Eylül Perşembe günü saat 13.30'da son yolculuğuna uğurlanacak.

    Usta sanatçı için önce Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanına defnedilecek.

    Ferhan Şensoy cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Kızı duyurdu... #1

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