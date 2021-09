Sinema tutkunlarına: (3-10 Eylül) Bu hafta vizyona giren filmler

Sinema dünyasını takip eden film tutkunları salonların yolunu tutmaya başladı. Peki vizyonda hangi filmler var? İşte bu hafta vizyona girecek olan yapımlar...

Hafta sonlarını iple çeken sinema severler ise yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

3 Eylül Cuma tarihi itibarıyla sinemaseverler 2'si yerli olmak üzere 9 yeni filmle buluşacak.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları..

VİZYONDA BU HAFTA 3-10 EYLÜL

TOMRİS

Yönetmen: Akan Satayev

Oyuncular: Adil Akhmetov, Erkebulan Dairov, Almira Tursyn

M.Ö 6. yüzyılda, kocasının ölümüyle tahta geçmek zorunda kalan Tomris Hatun, askeri dehası, kıvrak zekası, taktiksel ve politik becerileriyle dağılmakta olan İskit-Saka İmparatorluğu’nu yeniden Orta Asya’nın hakimi yaptı. Ordusuna komutanlık ettiği savaşta, devrinin en güçlü devleti Pers İmparatorluğu’nu yenerek Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

HABİS

Yönetmen: James Wan

Oyuncular: Maddie Hasson, Annabelle Wallis, George Young

“Habis/Malignant” filmi, “Korku Seansı/Conjuring” evreninin yaratıcıs James Wan’ın (“Aquaman,” “Furious 7”) son eseri. Film, yönetmen Wan’ın yepyeni, original bir korku gerilim ile köklerine dönüşünü simgeliyor.

Filmde, Madison şok edici cinayet görüleriyle paralize olmaktadır. Çektiği bu azap, uyanıkken gördüğü bu rüyaların gerçek cinayetlere ait olduğunu fark ettiğinde daha da korkunçlaşır.

SEKİZ

Yönetmen: Buğra Kekik

Oyuncular: Müjde Uzman, Reha Özcan, Hakan Yusufoğulları

Sekiz, yıllar önce bir avukat tarafından üzeri kapatılan bir kazaya neden olan bir şarkıcının yaşadıklarını konu ediyor. Şarkıcı, kazanın üzerinden sekiz yılın geçmesi üzerine her şeyin artık geride kaldığını düşünürken, kirli geçmişi yeniden önüne çıkar.

SHANG-CHİ VE ON HALKA EFSANESİ

Yönetmen: Destin Daniel Cretton

Oyuncular: Simu Liu, Tony Chiu-Wai Leung, Awkwafina

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi’nin hikayesini konu ediyor.

Shang-Chi'nin babası ölümsüz bir büyücüdür. Babası tarafından suikatçı olmak üzere eğitilen Shang-Chi aynı zamanda simya ve insanüstü güçlerle dövüş tekniklerini geliştirir. Babasının yıkıcı güçlere sahip biri olduğunu öğrenen Shang-Chi, güçlerini onun imparatorluğunu yıkmak için kullanacaktır. Babasının düşmanıyla dost olan kahraman, dünyayı gezecek ve birçok süper kahramanla yolları kesişecektir.

LUKA

Yönetmen: Enrico Casarosa

Küçük bir çocuk olan Luca, yaz aylarını İtalyan Rivierası’nda makarna yiyip, tüm gün scooterla gezerek geçirir. Luca bu macera dolu yazını, yeni edindiği arkadaşıyla paylaşır. Ancak çok geçmeden arkadaşıyla ilgili gizli bir sırrı keşfeder. Luca’nın yeni arkadaşı, okyanus yüzeyinin hemen altında bulunan başka bir dünyadan gelen bir deniz canavarıdır.

TÜP

Yönetmen: Mathieu Turi

Oyuncular: Peter Franzén, Gaia Weiss, Romane Libert

Genç bir kadın, uyandığında kendisini ölümcül tuzaklarla dolu bir tüpün içinde bulur. İçine düştüğü kabustan kurtulmaya çalışan kadın, hayatta kalabilmek için önüne çıkan engelleri aşıp ilerlemek zorundadır.

EKİP OYUNU

Yönetmen: Muhammet Emre Aydın

Oyuncular: Ali Kemal Yıldıran, Ayşegül Saygılı, Ahmet Özakbalık

Film, birincinin büyük ödülle eve döneceği ve ormanda gerçekleştirilen bir yarışmada olayların çığırından çıkmasını konu ediniyor.

BİR ORDUYA BEDEL

Yönetmen: Stephen Durham

Oyuncular: Matt Passmore, Ellen Hollman, Geraldine Singer

Özel Kuvvetlere bağlı Baker, eşiyle birlikte bir kamp alanında tatil yapmaya karar verir. Çıktıkları yürüyüş sırasında, yağmurdan kaçmak için bir sığınağa girerler. Buranın uyuşturucu çetesinin silah deposu olduğundan habersizdirler. Kartel, zaten şüpheli bulduğu bu çiftin peşine çoktan düşmüştür. Gizli sığınağının yerini öğrenen Baker’ın kocasını öldürür. Baker’ın da öldüğünü düşünüp ikisini bir çukura atarlar. Hayatta kalan Baker ise onların peşini kolay kolay bırakmayacaktır.

İKİ AŞIĞIN ÖLÜMÜ

Yönetmen: Robert Machoian

Oyuncular: Clayne Crawford, Chris Coy, Arri Graham

Film, ayrılık kararı alan bir çiftin hayatına odaklanıyor. David, karısı ile boşanma aşamasında olan bir adamdır. Ayrılık kararı almış olsalar da David altı kişilik ailesini umutsuzca bir arada tutmaya çalışır. Bu sırada David ve karısı, artık başka insanlarla görüşebileceklerine dair bir anlaşmaya varır. Teoride bu düşünceyi kabul eden David, karısının yeni ilişkisine karşı bir mücadeleye girişir.