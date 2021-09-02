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- Sinema tutkunlarına: (3-10 Eylül) Bu hafta vizyona giren filmler
Sinema tutkunlarına: (3-10 Eylül) Bu hafta vizyona giren filmler
- Haber Merkezi
- 02.09.2021 - 11:25
- Güncelleme : 02.09.2021 - 11:34
Hafta sonlarını iple çeken sinema severler ise yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.
3 Eylül Cuma tarihi itibarıyla sinemaseverler 2'si yerli olmak üzere 9 yeni filmle buluşacak.
Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları..
VİZYONDA BU HAFTA 3-10 EYLÜL
TOMRİS
Yönetmen: Akan Satayev
Oyuncular: Adil Akhmetov, Erkebulan Dairov, Almira Tursyn
M.Ö 6. yüzyılda, kocasının ölümüyle tahta geçmek zorunda kalan Tomris Hatun, askeri dehası, kıvrak zekası, taktiksel ve politik becerileriyle dağılmakta olan İskit-Saka İmparatorluğu’nu yeniden Orta Asya’nın hakimi yaptı. Ordusuna komutanlık ettiği savaşta, devrinin en güçlü devleti Pers İmparatorluğu’nu yenerek Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
HABİS
Yönetmen: James Wan
Oyuncular: Maddie Hasson, Annabelle Wallis, George Young
“Habis/Malignant” filmi, “Korku Seansı/Conjuring” evreninin yaratıcıs James Wan’ın (“Aquaman,” “Furious 7”) son eseri. Film, yönetmen Wan’ın yepyeni, original bir korku gerilim ile köklerine dönüşünü simgeliyor.
Filmde, Madison şok edici cinayet görüleriyle paralize olmaktadır. Çektiği bu azap, uyanıkken gördüğü bu rüyaların gerçek cinayetlere ait olduğunu fark ettiğinde daha da korkunçlaşır.
SEKİZ
Yönetmen: Buğra Kekik
Oyuncular: Müjde Uzman, Reha Özcan, Hakan Yusufoğulları
Sekiz, yıllar önce bir avukat tarafından üzeri kapatılan bir kazaya neden olan bir şarkıcının yaşadıklarını konu ediyor. Şarkıcı, kazanın üzerinden sekiz yılın geçmesi üzerine her şeyin artık geride kaldığını düşünürken, kirli geçmişi yeniden önüne çıkar.
SHANG-CHİ VE ON HALKA EFSANESİ
Yönetmen: Destin Daniel Cretton
Oyuncular: Simu Liu, Tony Chiu-Wai Leung, Awkwafina
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi’nin hikayesini konu ediyor.
Shang-Chi'nin babası ölümsüz bir büyücüdür. Babası tarafından suikatçı olmak üzere eğitilen Shang-Chi aynı zamanda simya ve insanüstü güçlerle dövüş tekniklerini geliştirir. Babasının yıkıcı güçlere sahip biri olduğunu öğrenen Shang-Chi, güçlerini onun imparatorluğunu yıkmak için kullanacaktır. Babasının düşmanıyla dost olan kahraman, dünyayı gezecek ve birçok süper kahramanla yolları kesişecektir.
LUKA
Yönetmen: Enrico Casarosa
Küçük bir çocuk olan Luca, yaz aylarını İtalyan Rivierası’nda makarna yiyip, tüm gün scooterla gezerek geçirir. Luca bu macera dolu yazını, yeni edindiği arkadaşıyla paylaşır. Ancak çok geçmeden arkadaşıyla ilgili gizli bir sırrı keşfeder. Luca’nın yeni arkadaşı, okyanus yüzeyinin hemen altında bulunan başka bir dünyadan gelen bir deniz canavarıdır.
TÜP
Yönetmen: Mathieu Turi
Oyuncular: Peter Franzén, Gaia Weiss, Romane Libert
Genç bir kadın, uyandığında kendisini ölümcül tuzaklarla dolu bir tüpün içinde bulur. İçine düştüğü kabustan kurtulmaya çalışan kadın, hayatta kalabilmek için önüne çıkan engelleri aşıp ilerlemek zorundadır.
EKİP OYUNU
Yönetmen: Muhammet Emre Aydın
Oyuncular: Ali Kemal Yıldıran, Ayşegül Saygılı, Ahmet Özakbalık
Film, birincinin büyük ödülle eve döneceği ve ormanda gerçekleştirilen bir yarışmada olayların çığırından çıkmasını konu ediniyor.
BİR ORDUYA BEDEL
Yönetmen: Stephen Durham
Oyuncular: Matt Passmore, Ellen Hollman, Geraldine Singer
Özel Kuvvetlere bağlı Baker, eşiyle birlikte bir kamp alanında tatil yapmaya karar verir. Çıktıkları yürüyüş sırasında, yağmurdan kaçmak için bir sığınağa girerler. Buranın uyuşturucu çetesinin silah deposu olduğundan habersizdirler. Kartel, zaten şüpheli bulduğu bu çiftin peşine çoktan düşmüştür. Gizli sığınağının yerini öğrenen Baker’ın kocasını öldürür. Baker’ın da öldüğünü düşünüp ikisini bir çukura atarlar. Hayatta kalan Baker ise onların peşini kolay kolay bırakmayacaktır.
İKİ AŞIĞIN ÖLÜMÜ
Yönetmen: Robert Machoian
Oyuncular: Clayne Crawford, Chris Coy, Arri Graham
Film, ayrılık kararı alan bir çiftin hayatına odaklanıyor. David, karısı ile boşanma aşamasında olan bir adamdır. Ayrılık kararı almış olsalar da David altı kişilik ailesini umutsuzca bir arada tutmaya çalışır. Bu sırada David ve karısı, artık başka insanlarla görüşebileceklerine dair bir anlaşmaya varır. Teoride bu düşünceyi kabul eden David, karısının yeni ilişkisine karşı bir mücadeleye girişir.