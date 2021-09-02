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    Sinema tutkunlarına: (3-10 Eylül) Bu hafta vizyona giren filmler

    Sinema dünyasını takip eden film tutkunları salonların yolunu tutmaya başladı. Peki vizyonda hangi filmler var? İşte bu hafta vizyona girecek olan yapımlar...
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 11:34
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    Sinema tutkunlarına: (3-10 Eylül) Bu hafta vizyona giren filmler

    Hafta sonlarını iple çeken sinema severler ise yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

    3 Eylül Cuma tarihi itibarıyla sinemaseverler 2'si yerli olmak üzere 9 yeni filmle buluşacak.

    Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları..

    VİZYONDA BU HAFTA 3-10 EYLÜL

    Sinema tutkunlarına: (3-10 Eylül) Bu hafta vizyona giren filmler #1

    TOMRİS

    Yönetmen: Akan Satayev
    Oyuncular: Adil Akhmetov, Erkebulan Dairov, Almira Tursyn

    M.Ö 6. yüzyılda, kocasının ölümüyle tahta geçmek zorunda kalan Tomris Hatun, askeri dehası, kıvrak zekası, taktiksel ve politik becerileriyle dağılmakta olan İskit-Saka İmparatorluğu’nu yeniden Orta Asya’nın hakimi yaptı. Ordusuna komutanlık ettiği savaşta, devrinin en güçlü devleti Pers İmparatorluğu’nu yenerek Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

    Sinema tutkunlarına: (3-10 Eylül) Bu hafta vizyona giren filmler #2

    HABİS

    Yönetmen: James Wan
    Oyuncular: Maddie Hasson, Annabelle Wallis, George Young

    “Habis/Malignant” filmi, “Korku Seansı/Conjuring” evreninin yaratıcıs James Wan’ın (“Aquaman,” “Furious 7”) son eseri. Film, yönetmen Wan’ın yepyeni, original bir korku gerilim ile köklerine dönüşünü simgeliyor.

    Filmde, Madison şok edici cinayet görüleriyle paralize olmaktadır. Çektiği bu azap, uyanıkken gördüğü bu rüyaların gerçek cinayetlere ait olduğunu fark ettiğinde daha da korkunçlaşır.

    Sinema tutkunlarına: (3-10 Eylül) Bu hafta vizyona giren filmler #3

    SEKİZ

    Yönetmen: Buğra Kekik
    Oyuncular: Müjde Uzman, Reha Özcan, Hakan Yusufoğulları

    Sekiz, yıllar önce bir avukat tarafından üzeri kapatılan bir kazaya neden olan bir şarkıcının yaşadıklarını konu ediyor. Şarkıcı, kazanın üzerinden sekiz yılın geçmesi üzerine her şeyin artık geride kaldığını düşünürken, kirli geçmişi yeniden önüne çıkar.

    Sinema tutkunlarına: (3-10 Eylül) Bu hafta vizyona giren filmler #4

    SHANG-CHİ VE ON HALKA EFSANESİ

    Yönetmen: Destin Daniel Cretton
    Oyuncular: Simu Liu, Tony Chiu-Wai Leung, Awkwafina

    Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi’nin hikayesini konu ediyor.

    Shang-Chi'nin babası ölümsüz bir büyücüdür. Babası tarafından suikatçı olmak üzere eğitilen Shang-Chi aynı zamanda simya ve insanüstü güçlerle dövüş tekniklerini geliştirir. Babasının yıkıcı güçlere sahip biri olduğunu öğrenen Shang-Chi, güçlerini onun imparatorluğunu yıkmak için kullanacaktır. Babasının düşmanıyla dost olan kahraman, dünyayı gezecek ve birçok süper kahramanla yolları kesişecektir.

    Sinema tutkunlarına: (3-10 Eylül) Bu hafta vizyona giren filmler #5

    LUKA

    Yönetmen: Enrico Casarosa

    Küçük bir çocuk olan Luca, yaz aylarını İtalyan Rivierası’nda makarna yiyip, tüm gün scooterla gezerek geçirir. Luca bu macera dolu yazını, yeni edindiği arkadaşıyla paylaşır. Ancak çok geçmeden arkadaşıyla ilgili gizli bir sırrı keşfeder. Luca’nın yeni arkadaşı, okyanus yüzeyinin hemen altında bulunan başka bir dünyadan gelen bir deniz canavarıdır.

    Sinema tutkunlarına: (3-10 Eylül) Bu hafta vizyona giren filmler #6

    TÜP

    Yönetmen: Mathieu Turi
    Oyuncular: Peter Franzén, Gaia Weiss, Romane Libert

    Genç bir kadın, uyandığında kendisini ölümcül tuzaklarla dolu bir tüpün içinde bulur. İçine düştüğü kabustan kurtulmaya çalışan kadın, hayatta kalabilmek için önüne çıkan engelleri aşıp ilerlemek zorundadır.

    Sinema tutkunlarına: (3-10 Eylül) Bu hafta vizyona giren filmler #7

    EKİP OYUNU

    Yönetmen: Muhammet Emre Aydın
    Oyuncular: Ali Kemal Yıldıran, Ayşegül Saygılı, Ahmet Özakbalık

    Film, birincinin büyük ödülle eve döneceği ve ormanda gerçekleştirilen bir yarışmada olayların çığırından çıkmasını konu ediniyor.

    Sinema tutkunlarına: (3-10 Eylül) Bu hafta vizyona giren filmler #8

    BİR ORDUYA BEDEL

    Yönetmen: Stephen Durham
    Oyuncular: Matt Passmore, Ellen Hollman, Geraldine Singer

    Özel Kuvvetlere bağlı Baker, eşiyle birlikte bir kamp alanında tatil yapmaya karar verir. Çıktıkları yürüyüş sırasında, yağmurdan kaçmak için bir sığınağa girerler. Buranın uyuşturucu çetesinin silah deposu olduğundan habersizdirler. Kartel, zaten şüpheli bulduğu bu çiftin peşine çoktan düşmüştür. Gizli sığınağının yerini öğrenen Baker’ın kocasını öldürür. Baker’ın da öldüğünü düşünüp ikisini bir çukura atarlar. Hayatta kalan Baker ise onların peşini kolay kolay bırakmayacaktır.

    Sinema tutkunlarına: (3-10 Eylül) Bu hafta vizyona giren filmler #9

    İKİ AŞIĞIN ÖLÜMÜ

    Yönetmen: Robert Machoian
    Oyuncular: Clayne Crawford, Chris Coy, Arri Graham

    Film, ayrılık kararı alan bir çiftin hayatına odaklanıyor. David, karısı ile boşanma aşamasında olan bir adamdır. Ayrılık kararı almış olsalar da David altı kişilik ailesini umutsuzca bir arada tutmaya çalışır. Bu sırada David ve karısı, artık başka insanlarla görüşebileceklerine dair bir anlaşmaya varır. Teoride bu düşünceyi kabul eden David, karısının yeni ilişkisine karşı bir mücadeleye girişir.

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