Franz Kafka'nın büyülü dünyası Beyoğlu'unda

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Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen, Franz Kafka 1883 – 1924 İllüstrasyon Sergisi Beyoğlu ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Franz Kafka’nın 100. ölüm yıldönümü münasebetiyle Türkiye’de ilk kez düzenlenen sergi, 6.Daire Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sergi de, sanatçı Renáta Fučíková’nın sanatseverleri Franz Kafka’nın yaşadığı döneme geri götüren, onun ilham dünyasını, hayal gücünü ve “Kafkaesk” atmosferini ortaya çıkaran 20 adet siyah- beyaz illüstrasyon eserine yer verildi.

Çekya İstanbul Başkonsolosu Olga Hajflerova;

"ÇOK ETKİLEYİCİ"

Bu geleneksel sergi diğer önceki etkinliklerimize kıyasla daha az eğlenceli görülebilir ancak size Fransa Kral ve onun hayatı hakkında yeni bilgiler, ilham ve düşünce devri sunabileceğini düşünüyorum. Bu sergiyi, hemen hemen her gün Türkiye’de karşılaştığımız Kafka’ya olan güçlü talebi ve ilgiyi karşılamak için hazırladık. Kafka’nın mirası çok etkileyicidir. "

"MİNNETARIM"

"Yurt dışındaki insanlar, Kafka’nın kendi memleketindeki insanlardan bile daha fazla ona hayrandır. Franz Kafka’nın eserleri basit veya hafif değil, çok zengin ve derin olmakla birlikte zor varoluşsal konuları ortaya koyar. Bu nedenle bu sergiyi, burada ışık, hava ve umutla dolu bu güzel modern salonda düzenleme olanağına sahip olduğumuz için minnettarım” ifadelerini kullandı.

30 KASIM'A KADAR ZİYARETE AÇIK

Franz Kafka’nın hayatını ve zamansız vefatını anlatan sergi, 30 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.