Genç piyanist İlyun Bürkev, Overall Runup ödülünü kazandı Türkiye’nin genç piyanisti İlyun Bürkev, önemli bir başarıya imza atarak Philadelphia Müzik Festivali birinciliği elde ederek, festival kapsamında önemli bir ödülün de sahibi oldu.

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Müzisyen İlyun Bürkev, müzik dünyasında uluslararası alanda Türkiye'yi başarı ile temsil ediyor.

İlyun Bürkev, Philadelphia International Music Festivali Virtual Concerto yarışmasında kendi yaş kategorisinde birinci olmanın yanı sıra tüm kategorilerde birincilik elde ederek "Overall Runup" ödülünü kazandı.

Bu başarı, genç piyanistin müzik dünyasındaki üstün yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Solo konserlere hazırlanıyor

Genç piyanist, temmuz ayında düzenlenecek olan Philadelphia Müzik Festivali'ne davet edilerek, solo konserler verecek.

İlyun Bürkev'in aynı zamanda yarışmada derece alan adaylar ile Pımf Wınners Cırcle Concert konser gecesinde sahne alacağı açıklandı.

Dünyadan sanatçılarla aynı sahnede

Bürkev ayrıca Philadelphia Orkestrası'nın önemli sanatçıları ile de gerçekleştirecek olan konserlerde aynı sahneyi paylaşacak.

Bürkev, Türkiye'yi dünya sahnelerinde temsil ediyor

İlyun Bürkev, halen dünya çapında en iyi müzik ve drama okullarından biri kabul edilen Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde Pre-College sınavlarında birincilikle kabul edilerek ilk Pre-Collecege öğrencisi olarak Profesör Pavel Gililov ile çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı zamanda ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay ile de çalışmalarını sürdüren İlyun Bürkev, Cumhuriyetimizin 100. Yılında gerçekleştirdiği Almanya turnesiyle, Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil etmeye devam ediyor.