Genimde Türk kanı var diyen şarkı Halsey’in konseri için geri sayım başladı

Genimde Türk kanı var diyen şarkı Halsey’in konseri için geri sayım başladı

Paylaştığı tweet ile DNA’sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu ve baklava sevecek kadar Türk olduğunu açıklayan Halsey, Türkiye’deki ilk konserinde, dünyada hit olan şarkılarını seslendirecek.

İstanbul'da 3 Eylül'de sahne alamsı beklenen sanatçı için geri sayım başladı. Hyaranlarına müzik ziyafeti sunacak olan Ashley Nicolette Frangipanei, yani bilinen sahne adıyla Halsey’i ağırlamaya hazırlanıyor.

Son albümü “If I Can’t Have Love, I Want Power”la büyük beğeni toplayan Halsey, hamilelik ve doğum sürecinden sonra çıktığı ilk turnenin İstanbul ayağında binlerce hayranına enerji, müzik, dans ve eğlence dolu bir akşam yaşatacak.

Ünlü eserleriyle sahne alacak

DHA'da yer alan habere göre; Halsey’in genç hayranları tarafından heyecanla beklenen konser için sınırlı sayıda bilet satışa açıldı.

Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı, baba tarafından ise Afrika-Amerika kökenli olan Halsey, farklı kültürlerden izler taşıyan sahnesinde enerjik bir performansa imza atıyor.

Pandemiden ve anne olduktan sonra çıkacağı ilk turnesine çok sevdiğini defalarca dile getirdiği Türkiye’yi ekleyen dünyaca ünlü şarkıcı, başta Billboard Hot 100 olmak üzere müzik listelerini alt üst eden hitleriyle sahnede olacak.