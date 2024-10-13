Gladyatör filminin ikincisi daha vizyona girmeden yönetmeni müjdeyi verdi; üçüncüsü geliyor

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Tüm dünyada milyonlarca izleyici tarafından izlenen Oscar ödüllü Gladyatör filminin ikincisinin çekimleri bitti. Film vizyona girmek için gün sayarken, filmin yönetmeni Ridley Scott Gladyatör hayranlarına üçüncü film için müjdeyi verdi. İlk filmden 24 sene sonra ikinciyi çeken yönetmen yeni film için kolları sıvadı.

Üçüncü ve ikinci filmin arasını fazla açmayacğını belirten Scott; "Sekiz sayfam var şimdiden. Elimde çok iyi bir ayak izinin başlangıcı bulunuyor” dedi.

İngiliz ve Amerika ortak yapımı Gladyatör filminin ilki 2000 yılında izleyiciyle buluştu. Kısa sürede izlenme rekorları alt üst eden film, pek çok ödül kazandı. Bu ödüllerden en önemlisi ise kuşkusuz Oscar Ödülü oldu. Buna göre film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En iyi Müzik gibi dallarda birçok ödül kazandı.

Başrolünde Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris gibi oyuncuların olduğu film, günümüzde bile en çok izlenen yapımlardan oldu.

Yönetmen Ridley Scott

HAYRANLARI SEVİNDİREN MÜJDE

Dünyaca ünlü yönetmen Ridley Scott'un üçüncü film için verdiği müjdeli haber, filmin hayranlarını şimdiden sevindirdi. Şu an senaryoyu yazan Scott'un çekimlere ne zaman başlayacağı ise henüz belirsiz.