Gladyatör II eleştirmenlerden tam not aldı; çılgınca, destansı

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Tüm dünyada milyonlarca izleyici tarafından izlenen Oscar ödüllü Gladyatör filminin ikincisinin çekimleri bitti. Film vizyona girmek için gün sayarken, filmin yönetmeni Ridley Scott Gladyatör hayranlarına üçüncü film için müjdeyi verdi.

İlk filmden 24 sene sonra ikinciyi çeken yönetmen yeni film için kolları sıvadı. Öte yandan 15 Kasım'da vizyona girmesi beklenen Glasyatör II hakkında olumlu yorumlar yapılmaya başlandı. Sinema eleştirmenleri filmi başarılı buldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

OffScreenCentral'dan Jillian Chilingerian, "Denzel Washington'ın adını hemen 'Gladiator 2' için en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ına kazımaya başlayın" dedi.

DESTANSI FİLM VURGUSU

Scott Mantz, filmi destansı bir devam filmi olarak nitelendirdi ve ayrıca filmin "harika aksiyon sahnelerine, inanılmaz görsel efektlere ve olağanüstü performanslara yer verildiği için çok beğendiğini ifade etti.

Yazar Simon Thompson ise "Gladyatör II, destansı aksiyon sahneleri ve nefis ihanet sahneleriyle en zengin şöleni sunuyor" diye yazdı.

L.A. Times'tan Matt Brennan, filmin "Tamamen çılgın bir şey" olduğunu söyledi.

GLASYATÖR HAKKINDA

İngiliz ve Amerika ortak yapımı Gladyatör filminin ilki 2000 yılında izleyiciyle buluştu. Kısa sürede izlenme rekorları alt üst eden film, pek çok ödül kazandı. Bu ödüllerden en önemlisi ise kuşkusuz Oscar Ödülü oldu. Buna göre film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En iyi Müzik gibi dallarda birçok ödül kazandı.