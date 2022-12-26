Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8672
0.15%
Dolar
18.6773
-0.01%
Altın
1.079
0.02%
Borsa
5539
1.55%
Bitcoin
319.466
-0.06%
BTXN Coin
6.51
-2.39%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Göbeklitepe'de bulunan polenler, 13600'lü yıllara ışık tutuyor

    UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin çevresinde yapılan sondaj çalışmalarında, M.Ö. 13600'lü yıllara kadarki polenler gün yüzüne çıkarıldı.
    • 26.12.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 15:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Göbeklitepe'de bulunan polenler, 13600'lü yıllara ışık tutuyor

    Harran Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü akademisyenleri, eski dönemin iklim ve su kaynaklarını araştırdı.

    Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Güzel ve ekibi tarafından yapılan çalışma kapsamında sondajlardan alınan numuneler incelendi.

    TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapılan analizler sonucunda, 1 nolu sondaj numunelerinde 4-4.5 metre derinliğinde M.Ö. 8200-8000, 6 metre derinliğinde M.Ö. 11230-11021, 7-7.5 metre derinliğinde M.Ö. 13500-13150 yıllarına ait polenlere rastlandı.

    Göbeklitepe de bulunan polenler, 13600 lü yıllara ışık tutuyor #1

    Önemli bilgilere ulaşıldı

    AA'da yer alan ahbere göre; 2 nolu sondaj numunesinde ise 10 metre derinliğinde M.Ö. 13600-13200 yıllarına ait polenler gün yüzüne çıkarıldı. 3 nolu sondaj numunesinde de 6 metre derinliğinde M.Ö. 11800-11600, 10 metre derinliğinde M.Ö. 10741-10500, 12 metre derinliğinde M.Ö. 12800-12700 yıllarına ait polenlerin izleri bulundu. Dönemin bitki örtüsü hakkında önemli bilgilere ulaşıldı


    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    Victor Nelsson: İkinci yarıda stres yaşadık
    Futbol

    Victor Nelsson: İkinci yarıda stres yaşadık

    Norveç'te sörfçü bakanın TikTok hesabını kapatması istendi
    Dünya

    Norveç'te sörfçü bakanın TikTok hesabını kapatması istendi

    Görüş Bildir