Göksel Arsoy: Yeşilçam'da star sistemini ben başlattım

Usta oyuncu Göksel Arsoy, "Samanyolu filmini çekerken büyük bir özen gösterdik. Bu filmle birlikte Yeşilçam'da star sistemini başattım" dedi.

Yeşilçam Sineması'nın usta ismi Göksel Arsoy, sinema ve sanat hayatına dair açıklamalarda bulundu. Arsoy; "Büyük romancıların, sanatçıların sinemaya uyarlanan eserlerinin çoğunda ben oynadım." dedi. Arsoy, ayrıca Yeşilçam Sineması'ında star sistemini kendisinin başattığını söyledi

Samanyolu filmiyle Yeşilçam'da star sistemini başlatan Arsoy, 65 yıllık sinema hayatını anlattı.

"Filmi büyük bir itina ile çektik"

AA'da yer alan habere göre Arsoy; "Sinemaya başladığım zamanki yıllarda, büyük romancı ve sanatçıların kitaplarının, dramatik aşk filmi olarak geçen şahane romanların sinemaya aktarılmasında aşağı yukarı hepsinde ben oynadım. 'Samanyolu' filmine rahmetli Belgin Doruk'la başladığımız zaman, bunun çok büyük bir patlama yapacağını bilmiyorduk. Fakat biz bu filmi büyük bir itina ile çektik.





"Yeşilçam'da star sistemini baştattım"

Yapımcı ve rejisör, Allah rahmet eylesin Nevzat Pesen'di. Bittikten sonra yapılan kopyalar İstanbul etrafındaki şehirlere gönderildi. Fakat bir hafta geçtikten sonra diğer yakın şehirlere gönderilmesi lazımken o sinemalar tarafından kopyalar geri gönderilmedi. Kıyamet koptu. O zaman firma farkına vardı ki, korkunç bir iş, muhteşem bir ilgiyle devam ediyor. 'Sinemalara niçin göndermiyorsunuz?' diye bir aylık biletler satıldı. 'Ben nasıl gönderirim?' deyince sabahlara kadar kopyalar basılarak gönderildi diğer şehirlere. İşte o filmle ben Yeşilçam'da 'star' sistemini başlatmış oldum." dedi.