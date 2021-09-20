Gönüllü gençler Zeugma'da müzecilik deneyimi kazanıyor

20 üniversiteli genç, Zeugma Antik Kenti'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan çok sayıda eşsiz esere ev sahipliği yapan müzedeki çalışmalara katılma imkanı buluyor.

"Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere bünyesinde barındırdığı eserlerle dünyaca tanınan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde yürütülen çalışmalara katılan genç gönüllüler, hem müzeciliği öğreniyor hem de tarihi atmosferde deneyim kazanıyor.

20 GENÇ, GÖNÜLLÜ ÇALIŞAN OLDU

Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının iş birliğinde yürütülen "Genç Gönüllüler Projesi"ne dahil olan üniversiteli 20 genç, Zeugma Antik Kenti'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan çok sayıda eşsiz esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki çalışmalara katılıyor.

Uzmanlar eşliğinde müzeye kazandırılan eserlerin kayıt, fotoğraflama, belgeleme aşamalarını titizlikle yürüten katılımcılar, dünyanın en büyükleri arasında gösterilen ve ziyaretçilerinde hayranlık uyandıran müzedeki çalışmalara katılmanın heyecanını yaşıyor.

GÖNÜLLÜLER, KAZI ÇALIŞMALARINA DA KATILIYOR

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, Zeugma Mozaik Müzesi'nde gönüllü olmak isteyenlerden yoğun başvuru aldıklarını söyledi.

Geçen yıl başlayan projeye Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Kanada ve ABD'den gelen öğrencilerin katıldığını aktaran Çomak, şunları kaydetti:

"Müzemiz uluslararası önemde. Bu arkadaşlarımız müzeciliğe gönül vermiş ve özellikle Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki muhteşem eserleri görmek ve bu atmosferde çalışmak istiyor. Gönüllüler, kazı çalışmalarına da katılıyor. Müzeciliği, kültür, sanat ve turizmi sevmelerini amaçlıyoruz. Müzeciliği görmeye çalışıyorlar. Müzede neler yapılıyor? Müzelerin sadece ziyaretçilerin geldiği bir mekan olmadığını görüyorlar. Müzelerin içerisinde farklı çalışmalar yürütülüyor. Kültürel ve sanatsal yönleri gelişiyor."





"ÇOĞU ÖĞRETMEN ADAYI"

Çomak, katılımcıların müzedeki çalışmalarda yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gönüllü gençlerin, bir eserin müzeye getirilmesinden sergilenmesine kadar süren işlemleri öğrenerek uyguladığını anlatan Çomak, "Arkadaşlara, fotoğraflama, envanter, eser fişlemesi, eserlerimizi terminolojik, tipolojik anlamda öğretiyoruz. Arkadaşlarımızın çoğu öğretmen adayı ve gelecek nesillerin müze ve tarih anlamında eğitilmesine katkı sağlayacak." dedi.

"ESERLERE DOKUNMAK, İÇ İÇE OLMAK HOŞUMA GİDİYOR"

Katılımcılardan Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Seda Uğur ise tarihle ilgilenmeyi sevdiğini belirterek, "Eserlere dokunmak, onlarla iç içe olmak hoşuma gidiyor. Buraya gelen eserleri kayıt altına alıyoruz, dijital ortama taşıyoruz. Buradaki zaman keyifle geçiyor." diye konuştu.

Aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Sabriye Bilge Atik de müzelere merakı bulunduğunu anlatarak, "Buraya kendi isteğimle geldim çünkü mitoloji, tarih ve edebiyat iç içe oluyor. Hem kendimi geliştirmek için hem de sosyal bir aktivite edinmek için buradayım." ifadelerini kullandı.

Arkeoloji bölümü mezunu Emel Alagöz de alanında gelişmek için gönüllü olduğunu dile getirerek, "Envanter kayıtlarına bakıyoruz, rehberlik yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.