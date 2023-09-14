Gordion Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeye hazırlanıyor Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Frig Medeniyeti'nin başkenti Gordion Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeye hazırlanıyor.

AA

Yüzlerce tarihi eser ve tümülüsü barındıran antik kentin tamamının gün yüzüne çıkarılması için Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2018'de imzalanan protokol çerçevesinde Gordion Alan Başkanlığı kuruldu. Şu anda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Gordion Antik Kenti'nin Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Polatlı'ya giden heyetin incelemelerini bitirdiği antik kent ile ilgili tüm dosya hazırlıkları tamamlanarak UNESCO'ya teslim edildi.16-20 Eylül'de Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yapılacak UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin toplantısında Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi’ne alınıp alınmaması netleşecek.

Birçok etkinlik düzenlenecek

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, yaptığı açıklamada, Gordion Antik Kentinin Türkiye, Ankara ve Polatlı'nın en önemli tarihi miraslarından biri olduğunu söyledi.Antik kentin hak ettiği değeri görmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Yıldızkaya, Gordion için birçok etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Gordion Antik Kentinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için gayret ettiklerini vurgulayan Yıldızkaya, şunları kaydetti:

"Önemli bir turizm merkezi olacak"

"Gordion'un UNESCO yolunda mutlu sona çok yaklaştığımızı düşünüyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının destekleriyle artık gün sayıyoruz. 15-20 Eylül'de Riyad'da yapılacak toplantıda UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi'ne gireceğimizi düşünüyoruz. Böylece ülkemizin 20'nci, Ankara'mızın da ilk UNESCO Dünya Mirası Gordion olacaktır. Bu durum şehrimizde büyük bir heyecan yaratmış durumda. Başta Polatlı'mız olmaz üzere Ankara'mız ve ülkemiz turizmine büyük katkı yapacağını düşünüyoruz. Gordion'un önemli bir turizm destinasyonu olacağını ümit ediyoruz."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)