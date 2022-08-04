Petrol
96.54
-0.25%
Euro
18.2831
0.22%
Dolar
17.9623
0.20%
Altın
1.029
1.18%
Borsa
273
1.70%
Bitcoin
413.230
-1.71%
BTXN Coin
8.50
-2.18%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Gre Fılla Höyüğü'nde 4 yıl süren kazılarda 2 bin 687 eser gün yüzüne çıkarıldı

    Gre Fılla Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmalarında 4 yılda 2 bin 687 eser gün yüzüne çıkarılarak, müzeye teslimi yapıldı.
    • 04.08.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 14:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gre Fılla Höyüğü'nde 4 yıl süren kazılarda 2 bin 687 eser gün yüzüne çıkarıldı

    Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesindeki Gre Fılla Höyüğü'nde, 2018'den bu yana Diyarbakır Müze Müdürlüğü başkanlığında Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tuba Ökse'nin bilimsel danışmanlığında kazı çalışması yürütülüyor. Kazılarda Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem'de yaşayan toplumlara ait yaşam izlerini yansıtan eserlerin yanı sıra dini ve sosyal yaşam alanları da tespit edildi.

    Kazı çalışmalarında höyükte en eski yerleşimin Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem'de başladığı, Erken Neolitik Çağ'da ise birkaç yüz metre yakındaki Ambar Höyük ve Kendale Hecala'ya yerleşildiği tespit edildi.

    Gre Fılla Höyüğü nde 4 yıl süren kazılarda 2 bin 687 eser gün yüzüne çıkarıldı #1

    2 bin 687 eser çıkartıldı

    AA'da yer alan habere göre; 4 yıldır süren kazılarda M.Ö. 7 binden bugüne kadar tarihlenen 2 bin 687 eser gün yüzüne çıkarıldı.

    Gre Fılla Höyüğü nde 4 yıl süren kazılarda 2 bin 687 eser gün yüzüne çıkarıldı #2

    Çıkarılan eserler müzeye teslim edil

    Toprak altından çıkarılan ve kazı evinde toplanan eserler arkeolog, restoratör, antropolog ve sanat tarihçilerinden oluşan ekip tarafından çok ince bir çalışmayla temizlenip, belgelenerek Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


    İlginizi Çekebilir

    'İsveç ve Finlandiya'dan iade taleplerimize cevap yok'
    Gündem

    'İsveç ve Finlandiya'dan iade taleplerimize cevap yok'

    Genç iş adamını milyoner yapan sistem Türkiye’de!
    BTCrobo Cem

    Genç iş adamını milyoner yapan sistem Türkiye’de!

    LTB Jeans yeni mağazasıyla şehrin yeni cazibe merkezi Galataport’ta!
    Yaşam

    LTB Jeans yeni mağazasıyla şehrin yeni cazibe merkezi Galataport’ta!

    Görüş Bildir